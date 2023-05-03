Мэрия выделит 12 млн руб. на поддержку социально значимых некоммерческих проектов

Грант получат фестиваль уличного искусства «Стенограффия», гастрофестиваль «Пельмени, хинкали и их друзья» и ТОС «Каменные палатки», но больше всего средств выделят организации ветеранов войны.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), проекты которых признаны социально значимыми и получат муниципальные субсидии. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в 2023 г. 75 организаций получат из городского бюджета 12 млн 94 тыс. руб.

В этом году на конкурс было подано рекордное число заявок: 107 организаций с 213 проектами. Субсидии получат 75 организаций и из 88 проектов, в том числе культурно-просветительский центр «Царский» со своим путеводителем «Святая (синяя) линия» в городе Екатеринбурге» (получит 100 тыс. руб.), фестиваль уличного искусства «Стенограффия» с проектом «Городская энциклопедия народных узоров» (250 тыс. руб.), Интернациональный Союз диаспор с проектами «Выставка художников многонациональной уральской земли «С любовью к 300-летию города Екатеринбурга» (200 тыс. руб.), гастрономический фестиваль «Пельмени, хинкали и их друзья», конкурс национальных безалкогольных напитков (250 тыс. руб.).

ТОС «Каменные палатки», ранее подавший заявку на конкурс Фонда президентских грантов на возрождение клубной деятельности в микрорайоне «Комсомольский» и не получивший поддержки, получит 200 тыс. руб. от мэрии. Деньги будут направлены на проекты «Возрождение традиций местного самоуправления» и «Связь поколений – 2023» – развитие досуговой среды МЖК (молодежного жилого комплекса)».

Самую весомую сумму из городского бюджета получит Екатеринбургская городская общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. Организация реализует пять проектов почти на миллион рублей.

Ранее DK.RU писал, что четырнадцатая «Стенограффия» в Екатеринбурге под вопросом, организаторы не могут найти 10 млн руб. Фестиваль не получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

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