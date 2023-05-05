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На перевале Дятлова появятся гостиницы и глэмпинги. Власти назвали конкретные сроки

На перевале Дятлова появятся гостиницы и глэмпинги. Власти назвали конкретные сроки
Иллюстрация: DK.RU

Средства размещения обещают создать как для бюджетных туристов, так и для тех, кто предпочитает останавливаться в номерах класса «люкс». Для сопровождения туристов создадут визит-центр.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

В 2023-2024 гг на перевале Дятлова создадут визит-центр и объекты туристической инфраструктуры, которые сделают легендарную локацию более комфортной для туристов. Об этом на пресс-конференции заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова:

Визит-центр будет обслуживать туристов: выдавать в прокат оборудование, предоставлять услуги по сопровождению на конкретные маршруты, выстраивать навигацию для туристов и предоставлять информационные услуги. Также при грантовой поддержке предприниматели создадут новые объекты коллективного размещения «эконом» и «люкс» классов.

Ранее стало известно, что на территории усилят работу аварийно-спасательных служб, решат вопрос со связью и электричеством. Замдиректора департамента по развитию туризма Юрий Патанин отмечал, что на это потребуется от одного года до трех лет.

Напомним, перевал стал популярным местом для путешественников со всего мира после трагедии в конце 1950-х гг. Группа туристов из УПИ отправились в поход на лыжах под руководством Игоря Дятлова. Они должны были преодолеть 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. В назначенное время они не вышли на связь. Их тела туристов в нижнем белье были обнаружены недалеко от разорванной палатки. Причины трагедии так и не были установлены.

Ранее DK.RU писал о том, что коллективные средства размещения появились еще в одной интересной территории на севере Свердловской области — в поселке Гари. На берегу Сосьвы появилось девять модульных домиков, где могут единовременно разместиться до 49 гостей. В конце апреля туда запустили автобусные туры через Верхотурье. Туристов завлекают театрализованными представлениями и рыбалкой.

Также DK.RU сообщал о новом этапе развития туристического проекта «Большая уральская тропа» (БУТ). В работу над ним начали включаться муниципалитеты.

Автор: Елизавета Порошина
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