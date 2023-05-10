Генконсульство Германии в Екатеринбурге прекращает принимать заявления на визы

Это четвертое генконсульство с февраля 2022 г., которое прекращает работать в городе. Открыть Шенген теперь можно будет только в Москве.

Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге 31 мая завершает прием заявлений на оформление национальных виз. На сайте представительства сказано:

Независимо от вашего региона обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве. Визовые отделы Генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений.

При этом расположенные в перечисленных городах визовые центры VisaMetric продолжат работать, сроки обработки заявлений увеличатся из-за пересылки документов в Москву и обратно.

Сообщается, что с 1 июня из-за повышенного спроса екатеринбуржцы не смогут напрямую записаться на прием через визовый отдел или визовый центр VisaMetric, необходимо будет внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего запись на прием для подачи заявления будет производиться в хронологическом порядке.

Консульство Германии в Екатеринбурге обслуживало не только региона УрФО, но и Оренбургскую область и Башкортостан.

Ранее, напомним, в Екатеринбурге закрылись генеральные консульства Чехии, Болгарии и Украины. Консульство США де-юре работает, но обратиться туда невозможно, здание закрыто.

Также DK.RU писал, что в городе появятся консульства Казахстана и Шри-Ланки.