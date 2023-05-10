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Следующее заседание суда по делу Ройзмана состоится 18 мая

Следующее заседание суда по делу Ройзмана состоится 18 мая
Иллюстрация: ЕАН

«Их задача — доказать, что это был я». Но я и не отрицаю. На сегодняшнем заседании были выслушаны трое свидетелей, еще двое в суд не явились.

#СУДЫ#РЕЗОНАНС#НОВОСТИ

Сегодня в Екатеринбурге продолжили рассматривать дело против экс-мэра города Евгения Ройзмана, признанного иноагентом. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК РФ).

В ходе слушания были выслушаны несколько свидетелей, следующее заседание назначено на 18 мая. Сегодня в суде выступили директор фонда Ройзмана Светлана Косолапова и его гражданская жена Юлия Крутеева, водитель Гортранса Олег Лобов, который увидел видео, из-за которого заведено дело, в чате ветеранов. Еще два свидетеля со стороны обвинения в суд сегодня не явились, их планируют допросить на следующем заседании.

Их задача — доказать, что это был я. Но я и не отрицаю. Думаю, что дело достаточно пустое и им надо его чем-то дополнять, — прокомментировал Евгений Ройзман прошедшее заседание.

На первом заседании, состоявшемся до майских праздников, Ройзман своей вины не признал.

Дело против экс-мэра, напомним, было возбуждено летом 2022 г. Ранее Ройзман был трижды оштрафован за дискредитацию ВС РФ.

16 марта 2023 г. Евгений Ройзман был арестован на 14 суток по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга. Поводом для ареста стал репост в соцсети «ВКонтакте» на странице, ведущейся, предположительно, от имени Ройзмана, ролика, в котором демонстрировалась символика экстремистской организации. Политик говорил, что никогда не имел страницы в этой соцсети.

Ранее DK.RU писал, что также признанному иноагентом Евгению Ройзману на полгода было запрещено посещать публичные мероприятия и использовать средства связи, включая интернет. 

Автор: Александра Клименко
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