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Малику Гайсину продлили домашний арест до 25 мая

Малику Гайсину продлили домашний арест до 25 мая
Иллюстрация: социальные сети завода «Исеть»

Бизнесмен проходит обвиняемым по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», но не только по ней. Под домашним арестом он находится с 16 марта.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил известному уральскому бизнесмену Малику Гайсину срок нахождения под домашним арестом до 25 мая. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает «Ъ-Урал».

По версии прокуратуры, будучи гендиректором завода «Исеть», Малик Гайсин выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Получателями займов выступили аффилированные с ним ООО «Уралтрейдконсалтинг» и ООО «Средуралинвест-МТ». По сведениям источника «Ъ-Урал», при проверке было установлено, что часть средств (123 млн руб.)? перечисленных заводом «Исеть» в адрес «Уралтрейдконсалтинга», были направлены на приобретение акций АО «УЧХОЗ Кокино» и ОАО «Ханты-Мансийская аптека».

Бесфигурантное дело было возбуждено еще два года назад — 29 апреля 2021 г. Задержали Малика Гайсина 14 марта 2023 г. Обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» ему предъявили 15 марта. 27 марта к имеющемуся уголовному делу добавилось новое обвинение по статье о растрате в особо крупном размере по ч.4 ст.160 УК РФ.

16 марта суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 мая. На момент публикации в апелляционную инстанцию жалоба на меру пресечения пока не поступала.

Имущество Малика Гайсина было изъято в пользу государства. Иск об изъятии движимого и недвижимого имущества уральского бизнесмена «в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», направил в суд заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.

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Автор: Татьяна Юстус
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