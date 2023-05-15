В 2022 г. в социально-экономическом плане в Свердловской области стало хуже, чем в 2021-м

Впрочем, со своего 7-го места в общем зачете регионов России по этому показателю область не ушла, как и относительно регионов УрФО, где она на третьем месте.

В Свердловской области за год ухудшилось социально-экономическое положение. Так, в 2022 г. году регион набрал 68,5 баллов, что примерно на 0,7 балла ниже, чем в 2021 г. Впрочем, Средний Урал уже два года подряд занимает седьмое место рейтинга. Об этом сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на результаты исследования «РИА Новости».

При подведении итогов учитывались такие показатели, как объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, отношение доходов населения к стоимости товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни.

Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) Свердловская область заняла третье место. По уровню социально-экономического положения ее опережает только Ханты-Мансийский автономный округ (четвертое место, 75,9 балла) и Ямало-Ненецкий автономный округ (шестое место, 73,6 балла).

В целом по России первое место рейтинга занимает Москва с 89,6 б., второе – Санкт-Петербург с 86 б., третье – Республика Татарстан с 80,1 б. На последних местах второй год подряд Республика Тыва, Республика Калмыкия и Еврейская автономная область.

Напомним, ранее стало известно, что Средний Урал сильно нуждается в кадрах. Из 89 регионов область на 15-м месте по уровню дефицита специалистов.

По данным за апрель 2023 г. в Свердловской области на одну актуальную вакансию приходится всего 2,8 активных резюме. Это говорит о кадровом дефиците: предложений о работе сегодня достаточно много, чего не скажешь о количестве соискателей. Такие данные приводит HeadHunter:

По степени кадрового голода Свердловская область оказалась на 15-м месте в России. Важно, что на текущий момент регионов с избыточными трудовыми ресурсами нет: в целом по стране на одну вакансию приходится 3,9 резюме.

А вот что касается экологического рейтинга, где Свердловская область всегда была в числе аутсайдеров, она поднялась до 82 места.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» по итогам 2022 г. и зимы 2023 г. Средний Урал занял четвертое место с конца. Хуже экология только в Забайкальском крае (83 место), в Челябинской (84 место) и Омской (85 место) областях.

В первую десятку рейтинга вошли: Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Курская область, Москва, Чечня, Чувашия, Калужская область, Чукотка и Костромская область.

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