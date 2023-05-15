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Как заработать на банковских вкладах? Обсудим на ФИНМАРКЕТе уже завтра

Как заработать на банковских вкладах? Обсудим на ФИНМАРКЕТе уже завтра
Иллюстрация: СОСПП

Существует немало способов заработать на деньгах. Какие более популярные, в чем разница, кому они подходят и как ими пользоваться? Подробный обзор данных инструментов на одной из дискуссий.

#НОВОСТИ

Банковские вклады давно стали привычным инструментом вложения денег. Но есть и новые механизмы прироста капитала, такие как биржевая торговля или коллективное инвестирование.

Последний инструмент пока не снискал широкой популярности. Его плюсы  низкий порог входа: можно начать инвестировать от 5000 руб., и высокая доходность. При этом все законно  деятельность инвестплатформ регулируется федеральным законодательством. 

На ФИНМАРКЕТе представят подробный обзор этих инструментов инвестирования, будь вы простым горожанином или предпринимателем, желающим выгодно вложить средства компании. Напомним, всероссийский финансовый форум ФИНМАРКЕТ пройдет 16 и 17 мая. Участие в форуме бесплатное. Получить билет на ФИНМАРКЕТ-2023, можно пройдя по данной гиперссылке.

Программа инструментария «Кому доверить свои деньги: инвестиционные платформы, биржа, брокеры» на ФИНМАРКЕТе 16 мая в МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО:

  • Кому доверить свои деньги: инвестиционные платформы, биржа, брокеры. Андрей Цуран, инвестиционный банкир и спикер, директор филиала БКС Мир инвестиций;
  • Инвестирование через краудинвестинг. Кирилл Косминский, исполнительный директор «Ассоциации операторов инвестиционных платформ»;
  • Активация частной инвестиционной инициативы. Коллективные инвестиции в МСП. Сергей Федореев, руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе, основатель краудлендинговой платформы вДело;
  • Преимущества статуса квалифицированного инвестора. Александр Юрлов, специалист по финансовой грамотности, частный инвестор.

Для того чтобы не заблудиться в ЭКСПО, успеть задать все вопросы спикерам, удобно припарковаться и не забыть пообедать, вступайте в телеграм-канале ФИНМАРКЕТа.

Программа Форума доступна по ссылке.

Напомним, что на ФИНМАРКЕТе эксперты поделятся своим мнением о том, ждет ли нас «цифровой передел». Вопросы, касающиеся цифрового рубля, можно будет обсудить на пленарном заседании ФИНМАРКЕТа. Также эксперты расскажут об источниках финансирования бизнеса. Тема заявленной дискуссии «Где бизнесу взять денег».

Читайте также на DK.RU: ФИНМАРКЕТ 16 и 17 мая. Как сегодня заработать на недвижимости? 

Автор: Татьяна Юстус
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