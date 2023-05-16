Федеральная сеть парфюмерии и косметики откроет магазины в Екатеринбурге

Первый магазин сети «Подружка» разместится на Ленина, 38а. Бренд работает на рынке более 18 лет. В 2020 г. он перешел под контроль компании, владеющей парфюмерно-косметической сетью «Л’Этуаль».

Сеть «Подружка» готовится к запуску двух магазинов в Екатеринбурге: на Ленина, 38а и в ТЦ «Дирижабль». Сейчас помещения ремонтируются, параллельно ведется набор персонала в филиал.

В ассортименте сети парфюмерии и косметики представлено более 20 тыс. наименований продукции. У «Подружки» порядка 300 магазинов более чем в 50 городах страны, в основном они сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге.

Сеть «Подружка» была основана в 2005 г. в Москве. В января 2020 г. 90% компании приобрело ООО «Алькор и Ко» (владелец парфюмерно-косметической сети «Л’Этуаль»). В июле 2022 г. ей отошли и оставшееся 10%.

Ранее DK.RU сообщил, что ритейлер «Лента» договаривается о покупке сети косметики и товаров для ухода «Улыбка радуги». В начале 2022 г. приобретением «Улыбки радуги» интересовался ритейлер «Магнит». Сейчас в «Магните» эту тему не комментируют.

Напомним, что в апреле крупнейший российский продовольственный ритейлер X5 Retail Group закрыл последний гипермаркет «Карусель».