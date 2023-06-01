Октябрьский район поднялся на оборонке. Железнодорожный бьет рекорды по рождаемости
Главы районов отчитались о своих успехах депутатам гордумы. Как живут другие районы, какие планы у города на будущее?
Сегодня главы районов Екатеринбурга рапортовали о своих успехах в 2022 г. перед депутатами гордумы. Выделились две территории.
Октябрьский район поднялся на оборонке. Отдельные оборонные заводы за последние два года увеличили оборот продукции в 15-20 раз, и теперь промышленность района приносит Екатеринбургу 45% прибыли всего сектора крупных и средних предприятий. Стоит отметить, что и средние зарплаты в этом районе по статистике самые высокие в городе — больше 84 тыс. руб., пишет ТГ-канал «Бажовский сказ».
Железнодорожный район — единственный, где рождаемость превысила смертность. Есть мнение, что это связано с притоком мигрантов, которых в этом районе очень много. После снятия всех ковидных ограничений они вернулись вместе с семьями и помогли с демографическими показателями.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто развивает и модернизирует Орджонекидзевский район. Благодаря заключенному договору между правительством области, администрациями Екатеринбурга, Верхней Пышмы и УГМК в 2022 г. запущена первая в России междугородняя трамвайная ветка, соединившая два города.
Сегодня северную территорию города не узнать: появление современного жилья, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, наличие природного парка «Пышминские озерки».
В мае стало известно, в каких районах будут снесены аварийные дома и сколько.
Мэр Алексей Орлов обновил программу расселения ветхих и аварийных домов в Екатеринбурге. До 2025 г. в городе снесут 197 зданий, преимущественно двух- и трехэтажных, построенных в 30-50-е гг.
В списке — объекты в семи районах, лидирует Чкаловский:
- Чкаловский район — 47
- Октябрьский район — 44
- Орджоникидзевский район — 33
- Железнодорожный район — 32
- Кировский район — 23
- Верх-Исетский район — 14
- Ленинский район — 4.
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