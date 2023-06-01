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Октябрьский район поднялся на оборонке. Железнодорожный бьет рекорды по рождаемости

Октябрьский район поднялся на оборонке. Железнодорожный бьет рекорды по рождаемости
Автор фото: Алиса Дружинина. Иллюстрация: DK.RU

Главы районов отчитались о своих успехах депутатам гордумы. Как живут другие районы, какие планы у города на будущее?

#НОВОСТИ

Сегодня главы районов Екатеринбурга рапортовали о своих успехах в 2022 г. перед депутатами гордумы. Выделились две территории. 

Октябрьский район поднялся на оборонке. Отдельные оборонные заводы за последние два года увеличили оборот продукции в 15-20 раз, и теперь промышленность района приносит Екатеринбургу 45% прибыли всего сектора крупных и средних предприятий. Стоит отметить, что и средние зарплаты в этом районе по статистике самые высокие в городе  больше 84 тыс. руб., пишет ТГ-канал «Бажовский сказ».

Железнодорожный район  единственный, где рождаемость превысила смертность. Есть мнение, что это связано с притоком мигрантов, которых в этом районе очень много. После снятия всех ковидных ограничений они вернулись вместе с семьями и помогли с демографическими показателями.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто развивает и модернизирует Орджонекидзевский район. Благодаря заключенному договору между правительством области, администрациями Екатеринбурга, Верхней Пышмы и УГМК в 2022 г. запущена первая в России междугородняя трамвайная ветка, соединившая два города.

Сегодня северную территорию города не узнать: появление современного жилья, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, наличие природного парка «Пышминские озерки».

В мае стало известно, в каких районах будут снесены аварийные дома и сколько.

Мэр Алексей Орлов обновил программу расселения ветхих и аварийных домов в Екатеринбурге. До 2025 г. в городе снесут 197 зданий, преимущественно двух- и трехэтажных, построенных в 30-50-е гг.

В списке — объекты в семи районах, лидирует Чкаловский:

  • Чкаловский район — 47
  • Октябрьский район — 44
  • Орджоникидзевский район — 33
  • Железнодорожный район — 32
  • Кировский район — 23
  • Верх-Исетский район — 14
  • Ленинский район — 4.

Читайте также на DK.RU о том, что мэрия Екатеринбурга поделилась планами развития города до 2030 г.: 67 заселенных площадок под КРТ, 13 тыс. га под размещение предприятий.

Автор: Татьяна Юстус
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