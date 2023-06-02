Вторую очередь Центра медицины катастроф в Екатеринбурге достроят за частные деньги

Стоимость проекта, который должны были запустить три года назад, пересмотрят в ближайшее время. Инвестор уже есть, это Национальная служба санитарной авиации.

Вторую очередь Центра медицины катастроф в Екатеринбурге построят в рамках механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Национальная служба санитарной авиации (НССА) станет одним из инвесторов проекта.

Напомним, здание должно было начать функционировать еще в 2020 г., но проект заморозили из-за претензий к подрядчику. Три года назад траты на окончание работ оценивали в 336 млн руб., сейчас речь идет о заметно большей сумме, заключение о сметной стоимости объектов даст повторная госэкспертиза. В бюджете области средств для окончания работ нет.

Финансовые показатели проекта придется корректировать — за два года выросли цены на строительные материалы, изменились нормативы и расчетные коэффициенты, — пояснял замминистра здравоохранения Андрей Шастин.

Четырехэтажный комплекс с ангаром и ремонтной зоной для вертолетов, перевозящих пациентов, появится на ул. Светлореченская. Запустить центр планируют в 2024 г.

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Как отметил главный врач Национальной службы санитарной авиации Андрей Переведенцев, Национальной службе санитарной авиации необходима инфраструктура, это одно из условий работы в регионе. В 2022 г. НССА уже построила посадочную площадку и техническую базу в Краснотурьинске, для обслуживания северных регионов области.

Напомним, в начале 2023 г. сообщалось, что для больниц Свердловсой области приобретут восемь аппаратов МРТ. Их планируется поставить в больницы Каменска-Уральского, Первоуральска, Красноуфимска и Асбеста и больницы Екатеринбурга: ЦГКБ № 1, ЦГКБ № 3, ЦГКБ № 6 и ЦГБ № 7.

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