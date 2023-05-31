«Выделить региону средства». Путин велел добавить Уралу денег на самые важные стройки

Президент добавит денег на срочные стройки в уральской глубинке, девелоперы Екатеринбурга перекроят городскую ткань в центре и на Юго-Западе, а квартиры в новостройках стали очень бойко продаваться.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Сгоревшие уральские поселки начали застраивать жильем

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков посетили территории на северо-востоке Свердловской области, сильнее всего пострадавшие от лесных пожаров. Как сообщили в департаменте информполитики региона, для погорельцев в Сосьве построят один многоквартирный и 63 индивидуальных дома. Строительство необходимо завершить за один сезон.

Известно, что большую часть объектов в Сосьве возведет «Группа ЛСР», которая имеет опыт строительства быстровозводимых домов. На днях в компании заявили, что по просьбе губернатора согласились построить порядка 55 объектов в Сосьве. Что касается еще одной пострадавшей территории — поселка Таежный — там для погорельцев построят 26 домов.

Добавим, что Александр Куренков выступил с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным и сообщил ему, что всего в Свердловской области от пожаров пострадали 455 строений, из них 60 — это жилые дома. Президент поддержал инициативу главы МЧС — выделить региону средства из федерального бюджета на выплаты семьям, пострадавшим от пожаров, в дополнение к региональным. Сумма трансферта пока неизвестна. Также Владимир Путин поручил восстановить сгоревшую в Сосьве колонию.

Как уже писал DK.RU, пик пожароопасного сезона Свердловская область пережила в майские праздники. В воздухе Екатеринбурга, по данным специалистов Роспотребнадзора, из-за смога от лесных пожаров сохраняется высокая концентрация вредных веществ.

Доля сделок по ипотеке в Екатеринбурге достигла рекорда

В апреле 2023 г. процент сделок с ипотекой на рынке первичной недвижимости Екатеринбурга достиг 78%. Как пишет 66.RU со ссылкой на Центр маркетинговых исследований «Объектив», это рекорд с начала года. В феврале показатель составлял 73-74%, год назад, в январе-феврале 2022-го, процент таких сделок на рынке был на уровне 67-68%.

Всего с начала 2023 г. доля сделок с ипотекой составляет 75,2%. Чаще всего кредиты на жилье выдают Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Дом.РФ», «Уралсиб». В банках рост числа ипотечных кредитов подтверждают. Как сообщили в ВТБ, в феврале по сравнению с январем таких квартир было продано в 2,5 раза больше, в марте зафиксирован рост еще на треть.

Добавим, что средняя цена квадратного метра на первичном рынке в апреле 2023 г. составила 122,1 тыс. руб. за кв. м. Средняя цена предложения — 122,2 тыс. руб. и не меняется второй месяц.

Что касается вторичного рынка, в мае средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга составила 113 тыс. руб., что на 8% больше, чем в мае прошлого года. По данным исследования «Циан.Аналитика», в сравнении с апрелем 2023 г. цены выросли на 0,8%. Впрочем, средняя стоимость 1 кв. м на «вторичке» в домах, построенных с 2015 г., превысила показатель первичного рынка на 7%, достигнув 130,7 тыс. руб., указывает «Ъ-Урал».

Крупный уральский застройщик строит жилье для машиностроительного гиганта

Сотрудники ПАО «Машиностроительный завод им. Калинина» (МЗиК) получили квартиры в рамках корпоративной жилищной программы предприятия. Ключи от помещений с чистовой отделкой в ЖК «Народные кварталы» от застройщика «Атомстройкомплекс» 20 семьям рабочих предприятия передал директор МЗиК Николай Клейн.

На заводе отмечают: программа действует с 2008 г., за это время владельцами жилья на льготных условиях стали более 500 сотрудников. Ранее специалисты МЗиК получали квартиры в других объектах компании «Атомстройкомплекс»: речь о ЖК «Северное сияние», ЖК «Ударник», ЖК «Квартал энтузиастов», расположенных в Орджоникидзевском районе — предпочтительной локации для заводчан.

Корпоративные жилищные программы на крупных предприятиях всегда были и будут важным фактором мотивации. На протяжении многих лет мы помогаем реализовывать такие программы и удерживать в регионе ценных специалистов, содействовать развитию науки и производств на Урале, — поясняет Валерий Ананьев, генеральный директор «Атомстройкомплекса».

И добавляет: сотрудникам «АТОМа» также доступна корпоративная жилищная программа, ежегодно с ее помощью десятки сотрудников переезжают в жилье от «Атомстройкомлекса».

Цыганский поселок станет кварталом с прогулочной аллеей

Летом в границах улиц Амундсена—Шаумяна—Депутатской—Советских Женщин начнется возведение нового жилого квартала. Частные дома, которые находились здесь раньше, уже снесены. На их месте планируют построить около 275 тыс. кв. м. жилья. Реализацией проекта займутся компании «Гринвич-Недвижимость» и Baza Development. Площадь проекта составит почти 9 га. Он будет разделен на семь очередей, которые объединят прогулочной аллеей. Первая очередь строительства будет состоять из двух домов, высотой 14 и 30 этажей с общим лобби, круглосуточным ресепшен и кафе.

Ранее DK.RU писал, что компания «Унистрой-Екатеринбург» начинает строительство жилых высоток на ул. Цвиллинга. Там построят 20 тыс кв. м жилья, помещения общественного назначения и подземный паркинг. Также разрешение на строительство получила компания «Бруно», которая намерена возвести ЖК на ул. Блюхера — на месте пятиэтажного здания, в котором раньше находился Уральский НИИ архитектуры и строительства. Возведение жилых секций и подземных автостоянок будет вестись в три этапа.

По данным Уральской палаты недвижимости, после снижения в предыдущие полгода весной 2023 г. индекс кранов в Екатеринбурге вырос до 149 штук. За последний квартал их число увеличилось на 9 штук (6%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 19%.

Дом вместо офисов. В центре города снесут недостроенный БЦ

Недостроенный офисный центр «Карнеол» в Екатеринбурге демонтируют. Снос объекта анонсировала компания «Брусника», выкупившая объект на торгах у банка «Открытие» за 978 млн руб. По мнению застройщика, долгострой на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса морально устарел. Сносить здание и готовить площадку к застройке будут около года, работы начнутся летом.

Достраивать его бессмысленно — и с эстетический, и с экономической точки зрения. В наших планах аккуратно разобрать «Карнеол» и возвести на его месте жилой дом, — сообщила исполнительный директор «Брусники» в Екатеринбурге Наталия Лушникова.

Бизнес-центр «Карнеол» начали строить в 2009 г., через семь лет застройщик обанкротился, не завершив работы, недострой стал собственностью банка «Открытие». Здание пытались продать с 2016 г., на последние торги заявились компании «Брусника» и «Ав-Неруд», но вторую компанию не допустили к участию из-за того, что она не внесла обеспечительный взнос.

Важная городская стройка заинтересовала мэра

Представители городских властей посетили строительную площадку на ул. Советской. На участке идет возведение школы на 1500 мест, объект строит девелопер «Атомстройкомплекс» в рамках государственно-частного партнерства. Объем выполненных работ оценили глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-мэры по строительству и по вопросам социальной политики Рустам Галямов и Екатерина Сибирцева, а также управляющий уральским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. За два месяца строители компании «Атомстройкомплекс» осуществили земляные работы, устройство фундамента, возвели стены и колонны подвала по трем из семи секций школы. За лето планируется выполнить часть работ по благоустройству территории, в том числе проектные ограждения и вертикальную планировку школьного стадиона.

Школа будет работать на нужды всего микрорайона: актовый зал позволяет проводить мероприятия районного масштаба, спортивная инфраструктура будет в распоряжении не только школьников, но и жителей, а на стадионе с трибунами можно проводить городские соревнования, — отметил Алексей Орлов.

Школа на ул. Советской стала второй в Екатеринбурге, которая строится в рамках государственно-частного партнерства. Первым таким объектом было образовательное учреждение №41 в Верх-Исетском районе. Инициатором и исполнителем обоих проектов выступил «Атомстройкомплекс», финансовый партнер — Сбербанк.

Благодаря слаженной работе власти, строителей, банков в Екатеринбурге сегодня возводится рекордное количество школ. Только наша компания одновременно строит четыре школы, еще несколько объектов находится в проектировании, — подчеркнул Валерий Ананьев.

Нашли деньги и подрядчика. Старый особняк в центре города восстановят за 200 млн руб.

В Екатеринбурге выбрали подрядчика на реконструкцию старинного здания на Малышева, 58. В перспективе в нем разместится Федерация шахмат Свердловской области, Уральская шахматная академия и музей. Стоимость работ — 212 млн руб. Деньги будут выделены из областного бюджета, часть расходов возьмет на себя владелец «Сима-ленда», президент областной федерации шахмат Андрей Симановский.

Реконструкцией здания займется екатеринбургская компания «Юнивест-Строй». Подрядчик должен до середины 2025 г. выполнить комплекс работ: восстановить металлические, деревянные и декоративные элементы объекта культурного значения регионального значения, а также приспособить здание для современного использования.

Ранее DK.RU сообщил, что город заплатит за реконструкцию «Колизея» почти 180 млн руб. вместо 9,8 млн руб. Работы будут финансироваться из городского бюджета в течение трех лет. Примечательно, что бюджет реконструкции может вырасти еще вдвое: по оценке властей, до 300–350 млн руб.

Известный застройщик приспособил историческую усадьбу под современный медцентр

Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения усадьбы Шумкова, расположенной на ул. Красноармейской, близится к завершению. Известно, что восстановлением и приспособлением памятника архитектуры XIX в. занимается компания «Атомстройкомплекс». Девелопер сообщает, что приступил к финишной отделке цокольного и первого этажей, где разместятся помещения культурного центра. Работы на третьем этаже завершены — его занимает медицинский центр «Здрава».

Мы придерживаемся комплексного подхода в развитии города. А он подразумевает не только строительство нового жилья, но и сохранение культурного наследия. Восстановление и приспособление исторических объектов даст жителям квартала новые возможности, позволит получать еще больше услуг в шаговой доступности от дома, — комментирует Валерий Ананьев, генеральный директор «Атомстройкомплекса».

Напомним, компания планирует восстановить весь исторический ансамбль, который включает, помимо усадьбы Шумкова, еще и дом Шмидена — по нему сейчас ведутся проектные работы. В комплексе появится многофункциональный культурный центр. Объект также станет площадкой для проведения корпоративных мероприятий компании.

Самые мощные девелоперы Урала смогут изменить всероссийский СНиП

Ассоциация СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» организовала рабочую встречу крупнейших девелоперов Екатеринбурга и представителей Госэкспертизы с автором СНиП по тепловой защите зданий Павлом Пастушковым. Площадку предоставил застройщик «Атомстройкомплекс». По словам директора Союза стройиндустрии Владимира Левченко, такие встречи проходят регулярно. Их цель — разъяснение действующих нормативов участникам градостроительного рынка, получение обратной связи разработчиками и актуализация нормативной базы под требования современной строительной индустрии.

Этот свод правил вышел в 2012 г., вступил в силу в 2015-м, несколько раз в документ вносились изменения. За эти годы при содействии «Союза стройиндустрии» мы провели в Свердловской области несколько встреч с участниками отрасли, сняли все вопросы к формулировке и обоснованности требований и сумели достичь взаимопонимания по большинству пунктов как с производителями строительных материалов, так и с проектными, строительными организациями, — рассказал Павел Пастушков.

В ближайшее время в свод правил будут вноситься корректировки. Благодаря выстроенному взаимодействию, участники свердловской стройиндустрии могут поучаствовать в этом процессе и направить свои предложения разработчику, уточнили в СРО.

Иллюстрации: Департамент информполитики Свердловской области, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»