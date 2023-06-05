Малику Гайсину снова продлили срок домашнего ареста. И снова отказали в апелляции

Напомним, генеральный директор завода «Исеть» был арестован в марте текущего года по обвинению в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга третий раз продлил срок домашнего ареста уральскому бизнесмену Малику Гайсину — теперь он будет находиться под ограничениями по 25 августа включительно.

Как сообщается на сайте Свердловского областного суда, предприниматель снова пытался подать апелляцию. Сегодня, рассмотрев жалобу, Верх-Исетский райсуд решил ее отклонить.

Ранее DK.RU сообщал, что гендиректор завода «Исеть» находится под ограничениями в рамках расследования уголовного дела по ст. 160 ч.4 УК РФ и ст. 201 ч.1.

По версии прокуратуры, гендиректор «Исеть» выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Получателями займов выступили аффилированные с ним ООО «Уралтрейдконсалтинг» и ООО «Средуралинвест-МТ». По сведениям источника «Ъ-Урал», при проверке было установлено, что часть средств перечисленных заводом «Исеть» в адрес «Уралтрейдконсалтинга», были направлены на приобретение акций АО «УЧХОЗ Кокино» и ОАО «Ханты-Мансийская аптека».

Сам бизнесмен свою вину не признает и считает уголовное дело сфальсифицированным.

Первая апелляция на решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, который отправил Малика Гайсина под домашний арест до 13 мая, была рассмотрена в конце марта. Бизнесмен попросил выпустить его из-под домашнего ареста под залог в связи с тем, что имеет проблемы со здоровьем. Но облсуд апелляцию отклонил.

В начале мая Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил срок нахождения под домашним арестом до 25 мая включительно. И, заслушав доводы адвоката Малика Гайсина, снова не стал менять меру пресечения.

Напомним, меру пресечения в виде домашнего ареста суд избрал 16 марта. Согласно УПК РФ, в случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев, срок домашнего ареста может быть продлен судьей районного суда до 6 месяцев.

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