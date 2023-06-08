Самокатный сервис Whoosh начал торговать капсульной одеждой

Компания планирует развивать собственный интернет-магазин, где будут продаваться капсульные коллекции одежды для мужчин и женщин, а также частные самокаты, отобранные экспертами компании.

У Whoosh, лидера в разработке и интеграции решений для городской микромобильности и крупнейшего оператора кикшеринга, появилось новое направление бизнеса — продажа одежды для мужчин и женщин. Для этих целей компания планирует развивать собственный интернет-магазин.

Пока в магазине Whoosh представлены частные самокаты, отобранные экспертами компании, а также капсульная коллекция одежды, сообщили в пресс-службе. Компания также продает взрослые и детские модели самокатов Ninebot с электродвигателем и без.