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Самокатный сервис Whoosh начал торговать капсульной одеждой

Самокатный сервис Whoosh начал торговать капсульной одеждой
Иллюстрация: sharingpro.ru

Компания планирует развивать собственный интернет-магазин, где будут продаваться капсульные коллекции одежды для мужчин и женщин, а также частные самокаты, отобранные экспертами компании.

#НОВОСТИ

У Whoosh, лидера в разработке и интеграции решений для городской микромобильности и крупнейшего оператора кикшеринга, появилось новое направление бизнеса — продажа одежды для мужчин и женщин. Для этих целей компания планирует развивать собственный интернет-магазин.

Пока в магазине Whoosh представлены частные самокаты, отобранные экспертами компании, а также капсульная коллекция одежды, сообщили в пресс-службе. Компания также продает взрослые и детские модели самокатов Ninebot с электродвигателем и без. 

В конце прошлого года Whoosh планировал первичное размещение на Московской бирже, рассказывал DK.RU. Предполагается, что привлеченные средства направят на расширение парка самокатов и выход в новые регионы. Россияне распробовали электросамокаты: продажи устройств за I квартал увеличились почти в 1,5 раза. Но поправки в ПДД, регулирующие правила езды на электросамокатах, могут привести к снижению спроса.

Автор: Андрей Широков
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