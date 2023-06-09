Улететь из Екатеринбурга в Казань теперь можно будет почти ежедневно

О запуске прямых рейсов заявили «Уральские авиалинии». Это вторая компания, которая наладила прямое авиасообщение между Средним Уралом и столицей Татарстана.

С 23 июня «Уральские авиалинии» начнут выполнять прямые перелеты по маршруту Екатеринбург — Казань — Екатеринбург. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, рейсы запланированы дважды в неделю: в понедельник и пятницу.

Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus A319. Стоимость билетов в настоящий момент начинается от 4,9 тыс. руб.

Добавим, что до «Уральских авиалиний» прямое сообщение с Казанью наладила авиакомпания Red Wings. Ее лайнеры из «Кольцово» в столицу Татарстана выполняются по вторникам, четвергам и субботам.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о других рейсах по России, которые летом будут осуществляться из Екатеринбурга. Так, с 24 мая «Уральские авиалинии» запустили прямые перелеты в Петропавловск-Камчатский. Летать самолеты будут трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость перелета в обе стороны — от 29 тыс. руб.

А «Северсталь Авиа» впервые за новейшую историю аэропорта «Кольцово» запустила прямой перелет в Петрозаводск. Билеты стоят от 7,5 тыс. руб. в одну сторону.

Также предполагалось, что будет запущено прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Ярославлем. Но к настоящему моменту такие рейсы в расписании аэропорта не появились.