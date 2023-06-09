Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 09.06
82,09
88,03
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Улететь из Екатеринбурга в Казань теперь можно будет почти ежедневно

Улететь из Екатеринбурга в Казань теперь можно будет почти ежедневно
Иллюстрация: DK.RU

О запуске прямых рейсов заявили «Уральские авиалинии». Это вторая компания, которая наладила прямое авиасообщение между Средним Уралом и столицей Татарстана.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

С 23 июня «Уральские авиалинии» начнут выполнять прямые перелеты по маршруту Екатеринбург — Казань — Екатеринбург. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, рейсы запланированы дважды в неделю: в понедельник и пятницу.

Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus A319. Стоимость билетов в настоящий момент начинается от 4,9 тыс. руб.

Добавим, что до «Уральских авиалиний» прямое сообщение с Казанью наладила авиакомпания Red Wings. Ее лайнеры из «Кольцово» в столицу Татарстана выполняются по вторникам, четвергам и субботам.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о других рейсах по России, которые летом будут осуществляться из Екатеринбурга. Так, с 24 мая «Уральские авиалинии» запустили прямые перелеты в Петропавловск-Камчатский. Летать самолеты будут трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость перелета в обе стороны — от 29 тыс. руб.

А «Северсталь Авиа» впервые за новейшую историю аэропорта «Кольцово» запустила прямой перелет в Петрозаводск. Билеты стоят от 7,5 тыс. руб. в одну сторону.

Также предполагалось, что будет запущено прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Ярославлем. Но к настоящему моменту такие рейсы в расписании аэропорта не появились.

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ольга Жданова: «В России банкротство — чисто похоронная процедура»Ольга Жданова: «В России банкротство — чисто похоронная процедура»
  • В Свердловской области запущена новая фабрика по переработке рудыВ Свердловской области запущена новая фабрика по переработке руды
  • «Своим бы головы отрубил, но на Кавказе так нельзя. И я держался». Кейс стройки в Нальчике«Своим бы головы отрубил, но на Кавказе так нельзя. И я держался». Кейс стройки в Нальчике
  • Екатеринбург не получит денег на благоустройство. Но парк «Уралмаш» приведут в порядокЕкатеринбург не получит денег на благоустройство. Но парк «Уралмаш» приведут в порядок
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.