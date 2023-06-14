Свердловские власти будут следить за перемещениями жителей

Специальный цифровой модуль позволит оптимизировать территориальное планирование, вовремя модернизировать транспортную инфраструктуру и маршрутную сеть.

Минцифры региона анонсировало внедрение умного сервиса, который поможет органам власти принимать решения об устойчивом развитии Свердловской области. Модуль «Анализ геоданных» будет формировать информацию о миграции населения. На основе мониторинга руководители муниципальных и региональных органов власти смогут принимать решения о реализации различных проектов.

Как сообщили в департаменте информполитики области, разработкой сервиса займется «Ростелеком». Провайдер создаст программно-аппаратный модуль, который станет частью региональной геоинформационной системы (РГИС). На основе данных мобильных операторов сервис будет обрабатывать информацию о численности населения Свердловской области и его перемещении по территории региона в зависимости от времени.

Геоинформационная система — это один из важных инструментов цифровой трансформации региона. Ее внедрение повысит эффективность управления социально-экономическим развитием области за счет формирования единого, полного, непротиворечивого информационного пространства Свердловской области. В базе системы находится уже 150 слоев информации. Новый модуль поможет на основе агрегированных статистических данных анализировать суточную и сезонную миграцию жителей области и на их основе принимать управленческие решения, — рассказал министр цифрового развития и связи Свердловской области рассказал Михаил Пономарьков.

Ранее DK.RU писал, что Геопортал Свердловской области запустили в прошлом году. На этом ресурсе можно найти сведения о земельных участках, размещении рекламных носителей, данные о запасе полезных ископаемых, о результатах экологического мониторинга. Он постоянно пополняется.

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