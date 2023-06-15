Минюст приступит к проверке «Ельцин Центра» на предмет деятельности иноагента

Центр неоднократно предлагали признать иноагентом, перепрофилировать и даже закрыть члены КПРФ, ведущий «Бесогон ТВ» Никита Михалков, Владимир Соловьев. На проверке Минюста настоял депутат Альшевских.

О начале проверке «Ельцин Центра» сообщил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко на заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в Госдуме. Она займет не меньше месяца.

Вопрос о проверке задал депутат Госдумы Андрей Альшевских:

В ходе дискуссии я предложил Минюсту провести комплексную проверку «Ельцин Центра», потому что надоели спекуляции вокруг культового объекта. Только ленивый не пинает «Ельцин Центр», обвиняя то в деятельности иностранного агента, то в пособничестве. После обращений граждан я просил прокуратуру провести проверку, никаких нарушений выявлено не было. Я считаю, что после проверки Минюста и публикации результатов раз и навсегда прекратятся обсуждения (цитата по E1.RU).

Примечательно, что в 2022 г. Альшевских обращался в прокуратуру по поводу ЕЦ. Он хотел, чтобы его проверили на предмет связи с иноагентами, его отношение к спецоперации и «возможное попустительство со стороны областных чиновников в отношении деятельности ЕЦ». В ведомстве «оснований для принятия мер прокурорского реагирования» не нашли.

В «Ельцин Центре» спокойно отреагировали на информацию о проверке Минюста:

Вся наша деятельность — и содержательная, и финансовая — осуществляется в строгом соответствии с федеральным законом № 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации» и нашим уставом. Вся финансовая отчетность абсолютно прозрачна и публикуется на сайте Президентского центра. Ежегодно мы отчитываемся о деятельности «Ельцин Центра», в том числе финансовой, перед попечительским советом, состав которого опубликован на сайте Yeltsin.ru. Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления «Ельцин Центра» иностранным агентом нет и быть не может, — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, что «Ельцин Центр» был создан в 2008 г. указом президента России как некоммерческая организация для сохранения и изучения исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина. В попечительский совет фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» входят руководитель администрации президента Антон Вайно, его заместитель Алексей Громов и бывший глава администрации президента Александр Волошин. На открытии центра в 2015 г. присутствовали Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Ранее DK.RU сообщил, что в рамках XI Петербургского международного юридического форума на сессии «Бесогон и право» Никита Михалков заявил о необходимости закрыть «Ельцин Центр». Причиной стал мультфильм.

Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял, — заявил он.

До этого Владимир Соловьев признал необходимость Ельцин Центра для Екатеринбурга как учреждения, где рассказывают об истории России. Однако, по его мнению, там не говорят «правду».

Работу центра критиковали представители Коммунистической партии. Они предлагали его продать. В ситуацию вмешался глава Свердловской области Евгений Куйвашев: