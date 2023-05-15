Никита Михалков присоединился к критике Ельцин Центра

Общественный, культурный и образовательный центр имени Б.Н. Ельцина предложили закрыть. Опять. В этот раз из-за мультфильма.

В рамках XI Петербургского международного юридического форума на сессии «Бесогон и право» Никита Михалков заявил о необходимости закрыть Ельцин Центр. Причиной стал мультфильм.

«Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял», — заявил он, цитата по РИА Новости.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков поддержал режиссера Никиту Михалкова. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Общественное мнение на сей счет известно. В январе я провел здесь, в Телеграме, опрос на эту тему. Более 6,1 тыс. человек высказались за закрытие. 31, т.е. 0.5 % принявших участие в опросе, были против. Не думаю, что с тех пор что-то изменилось», — отметил Алексей Пушков.

Напомним, что ранее Ельцин Центр уже подвергался нападкам. Так, известный телеведущий Владимир Соловьев, который называл Екатеринбург «центром мерзотной либероты» и которому в Екатеринбурге предложили следить за своим языком, тоже в свое время высказывался относительно данного общественного образовательно и культурного центра.

Он признал необходимость Ельцин Центра для Екатеринбурга как учреждения, где рассказывают об истории России. Однако, по его мнению, там не говорят «правду».

«Мы так были очарованы. Но это все от предательства Ельцина идет. И идет от предательства Горбачева. Вы поймите, вот все эти Ельцин Центры — они необходимы как здания. Но в них надо говорить правду. Да, это первый президент Российской Федерации, и 12 июня, когда мы отмечаем день России, надо говорить правду, что в этот день произошло. Да, Россия заслужила своего дня, но, простите, когда мы говорим, что в этот день кто-то там типа Станкевича с товарищами проголосовали за суверенитет... Россия стала суверенной от кого?», — цитировал его «Ъ-Урал».

До этого представители Коммунистической партии критиковали работу центра и предлагали его продать. Конфликт длился несколько лет. В итоге в него вмешался глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Ну что же вы до Бориса Николаевича Ельцина докопались? Это ваш предшественник, первый секретарь обкома КПСС, такой же, как сегодня вы. Его дорогой идете. А что касается создания центра, он создан не по чьему-то велению, а в соответствии с федеральным законом №68 от 2008 г. В наблюдательный совет входят сотрудники администрации президента, полномочный представитель президента, ваш покорный слуга. И то, что касается основных предложений к Ельцин Центру по поводу мероприятий: он сдает в аренду помещения и проводит мероприятия, чтобы окупить свое существование. Чем меньше он будет проводить мероприятий, тем больше придется платить нам. Вы к этому готовы?», — ответил глава региона в видеообращении, которое разместил в своем Telegram-канале.

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