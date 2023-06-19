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Культурная программа недели: 43 спектакля, 128 музыкальных площадок, новая фотовыставка

Культурная программа недели: 43 спектакля, 128 музыкальных площадок, новая фотовыставка
Иллюстрация: Музей истории Екатеринбурга

В ближайшие дни Екатеринбург ждет насыщенная культурная жизнь: сюда съедутся театральные и музыкальные коллективы со всей России. Плюс Музей истории удивит утраченными скульптурами.

#НОВОСТИ

20 июня в Музее истории Екатеринбурга откроется фотовыставка-ревизия «Исчезнувшие. Скульптура в прошедшем времени». Она рассказывает об утраченных монументах. Некоторые снесены по идеологическим соображением, какие-то не избежали тления в буквальном смысле, третьи изначально были установлены временно.

Вместе с тем каждый из памятников оставил о себе след в прессе и воспоминаниях очевидцев, провоцируя порой нешуточные страсти. Основой выставочного проекта стали фотографии из фондов МИЕ, а также снимки и открыточные виды из коллекций известных краеведов Василия Дрогалева, Виктора Малькова, Григория Мокрушина.

Открытие выставки состоится 20 июня в 17:00 в главном корпусе МИЕ по адресу ул. Карла Либкнехта, 26. Событийная программа стартует 2 июля экскурсией «"Жизнь" и "смерть" дворов городка Госпромурала».

Также завтра в Екатеринбурге стартует фестиваль «Коляда-Plays XVI». В этом году на него приедут коллективы из Москвы, Челябинска, Магадана, Ижевска и других городов. Всего за время фестиваля будет сыграно 30 спектаклей из основной программы и 13 — из дополнительной. Напомним, мы писали об офф-программе фестиваля.

23 июня пройдет фестиваль «Ночь музыки», в рамках которого в городе будет организовано 128 музыкальных площадок. Из них 40 — открытые. На площади 1905 года, например, можно будет послушать классическую музыку. Ранее мы сообщали о новых хэдлайнерах ночи музыки.

Читайте также на DK.RU: Музыка, литература, спорт — 9 летних фестивалей в Екатеринбурге и окрестностях.

Автор: Татьяна Юстус
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