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ТРЦ «Гринвич» заключил мировое соглашение с сетью Uniqlo

ТРЦ «Гринвич» заключил мировое соглашение с сетью Uniqlo
Иллюстрация: pixabay.com

Вместо почти 66 млн руб. управляющая компания ТРЦ получит 51 млн руб. «Юникло рус» выплатит задолженность по аренде и 50% от суммы убытков в форме упущенной выгоды.

#РИТЕЙЛ#СУДЫ#НОВОСТИ

Управляющая компания «Итс-групп», которой владеют Матвей Погребинский и Марк Заводовский, сыновья владельцев ТРЦ «Гринвич», пыталась взыскать с ООО «Юникло рус» 65,9 млн руб. Из информации, опубликованной в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, следует, что стороны заключили мировое соглашение, производство по делу прекращено, ТРЦ получит 51 млн руб.

В документах указано, что ТРЦ требовал от сети 42,4 млн в счет арендной платы, 4,79 млн — пени за просрочку оплаты аренды, 17,45 млн — убытки в форме упущенной выгоды, более 239 тыс. рублей — компенсация затрат на закуп и монтаж лифта и пени, начисленные за просрочку оплаты компенсации.

В итоге «Юникло рус» выплатит задолженность по аренде и 50% от суммы убытков в форме упущенной выгоды, а также компенсацию затрат на закуп и монтаж лифта.

Изначально в иске «Итс-групп» к ООО «Юникло рус» шла речь о 47 млн руб., также УК подала заявление о принятии обеспечительных мер: представители ТРЦ просили наложить арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах общества «Юникло рус», в том числе на средства, которые будут поступать на счета, а также на иное имущество, принадлежащее ответчику, в пределах суммы иска. Апелляционный суд в принятии обеспечительных мер к ответчику отказал.

Отметим, магазины Uniqlo в России прекратили работать в марте 2022 г., спустя примерно месяц после начала военной спецоперации в Украине.

Напомним, в конце 2022 г. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу «Итс-групп» к бренду группы Inditex, Massimo Dutti. Управляющая компания ТРЦ «Гринвич» рассчитывала получить с бренда $94,4 тыс. До этого управляющей компании «Гринвича» не удалось взыскать 20,8 млн руб. с других брендов группы Inditex — Oysho и Pull&Bear. Они работали в ТРЦ до марта 2022 г.

Также на DK.RU: В ТРЦ «Гринвич» откроют двухэтажный универмаг с товарами от российских дизайнеров

Автор: Александра Клименко
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