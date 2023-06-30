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Из Екатеринбурга в Занзибар снова запустят прямые авиарейсы

Из Екатеринбурга в Занзибар снова запустят прямые авиарейсы
Иллюстрация: saletur.ru

Сообщение наладит авиаперевозчик AZUR air. Предполагается, что летная программа стартует в зимнем сезоне. Многое будет зависеть от того, когда туроператоры решат возобновить свои программы.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Допуск на полеты в Танзанию Росавиация выдала авиакомпании AZUR air. Помимо рейсов из Екатеринбурга перевозчик планирует наладить сообщение еще с 11 городами. В частности — Уфой, Красноярском, Челябинском, Пермью и Омском.

Как сообщили в АТОР, ориентировочно летная программа стартует в зимнем сезоне. Сроки ее запуска будут зависеть от планов туроператоров. Раньше туры в направлении Занзибара формировали компании ANEX, Coral Travel, PEGAS Touristik, но пока они не определились с планами по возобновлению своих программ.

В настоящий момент улететь из Екатеринбурга в Занзибар можно с одной или двумя пересадками, преимущественно — через Дубай.

Напомним, в 2021 г. чартерные рейсы из Екатеринбурга в Занзибар запускал туроператор Coral Travel.

Между тем активно развивается прямое авиасообщение между Екатеринбургом и другими российскими городами. Так, с 23 июня «Уральские авиалинии» начнут выполнять прямые перелеты по маршруту Екатеринбург — Казань — Екатеринбург. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, рейсы запланированы дважды в неделю: в понедельник и пятницу.

Ранее с 24 мая «Уральские авиалинии» запустили прямые перелеты в Петропавловск-Камчатский. Летать самолеты будут трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость перелета в обе стороны — от 29 тыс. руб.

А со 2 мая 2023 г. из Екатеринбурга можно будет улететь прямым рейсом в Петрозаводск, столицу республики Карелия. Летать туда на самолетах CRJ 200 будет авиакомпания «Северсталь Авиа».

Также DK.RU писал, что в этом году турагенты продают неделю в Турцию дешевле 50 тыс. руб. Например, в турецкий Далман можно отправиться на семь или одиннадцать ночей по цене от 47 тыс. 800 руб. с человека, а посетить Шарм-эль-Шейх на четыре ночи — от 35 тыс. 800 руб

Автор: Елизавета Порошина
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