Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.07
88,38
96,01
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Астраханский девелопер купил здание в центре Екатеринбурга

Астраханский девелопер купил здание в центре Екатеринбурга
Иллюстрация: 2ГИС

Компания, возводящая ЖК в Академическом, обустроит в здании на ул. Ленина клиентский и административный офисы. Открытие запланировано уже на осень.

#НОВОСТИ

Офисное здание в центре Екатеринбурга выкупил астраханский девелопер «Прогресс». Сделку подтвердили в пресс-службе компании, пишет «Ъ-Урал».

Астраханская компания приобрела четырехэтажное здание на пр. Ленина, 11 Б (перекресток пр. Ленина и ул. Сакко и Ванцетти), расположенное рядом с отелем Four Elements Ekaterinburg (экс-Hilton).

В здании будут работать административный офис уральского филиала компании и новый клиентский офис. Новоселье, уточнили в «Погрессе» планируется на осень, сейчас в помещении идут ремонтные работы.

Здание продавалось несколько лет. Согласно данным «Циан», его достроили в 2013 г., после чего выставили на продажу за 47 млн руб. В конце 2022 г. цена достигла 94,9 млн руб.

Астраханский девелопер купил здание в центре Екатеринбурга 1
Фото: карты 2ГИС

Компания «Прогресс», напомним, возводит дома в Академическом районе города, в границах улиц Амундсена – Академика Ландау. В планах девелопера также строительство ЖК на перекрестке ул. Ветеринарная и пер. Встречного.

Напомним, ранее в Екатеринбурге московская компания купила у Сбербанка здание старейшего офиса на ул. Малышева, 31в. Здание является памятником архитектуры сталинского неоклассицизма. По условиям договора, первый этаж новый собственник обязан оставить в аренде продавцу на 10 лет.

Также на DK.RU: «В центре города крайне мало зданий больше 2 тыс. кв. м, при этом запрос на них есть»

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Cильно хуже ожиданий»: «Газпром» решил оставить акционеров без дивидендов за 2022 год«Cильно хуже ожиданий»: «Газпром» решил оставить акционеров без дивидендов за 2022 год
  • Что ждет Россию с 1 июля? Разбираем новые законы и налогиЧто ждет Россию с 1 июля? Разбираем новые законы и налоги
  • В России ожидаемый коллапс с поставками бензина. Все идет на экспортВ России ожидаемый коллапс с поставками бензина. Все идет на экспорт
  • Италия просит у Россельхознадзора разрешение на продажу кормов для животныхИталия просит у Россельхознадзора разрешение на продажу кормов для животных
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.