Астраханский девелопер купил здание в центре Екатеринбурга

Компания, возводящая ЖК в Академическом, обустроит в здании на ул. Ленина клиентский и административный офисы. Открытие запланировано уже на осень.

Офисное здание в центре Екатеринбурга выкупил астраханский девелопер «Прогресс». Сделку подтвердили в пресс-службе компании, пишет «Ъ-Урал».

Астраханская компания приобрела четырехэтажное здание на пр. Ленина, 11 Б (перекресток пр. Ленина и ул. Сакко и Ванцетти), расположенное рядом с отелем Four Elements Ekaterinburg (экс-Hilton).

В здании будут работать административный офис уральского филиала компании и новый клиентский офис. Новоселье, уточнили в «Погрессе» планируется на осень, сейчас в помещении идут ремонтные работы.

Здание продавалось несколько лет. Согласно данным «Циан», его достроили в 2013 г., после чего выставили на продажу за 47 млн руб. В конце 2022 г. цена достигла 94,9 млн руб.

Фото: карты 2ГИС

Компания «Прогресс», напомним, возводит дома в Академическом районе города, в границах улиц Амундсена – Академика Ландау. В планах девелопера также строительство ЖК на перекрестке ул. Ветеринарная и пер. Встречного.

Напомним, ранее в Екатеринбурге московская компания купила у Сбербанка здание старейшего офиса на ул. Малышева, 31в. Здание является памятником архитектуры сталинского неоклассицизма. По условиям договора, первый этаж новый собственник обязан оставить в аренде продавцу на 10 лет.

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