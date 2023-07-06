Семья Ковпаков снова под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности

В апреле суд не стал привлекать основателя сети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака и членов его семьи к субсидиарной ответственности. Но желающих взыскать с них 1 млрд руб. это не остановило.

Арбитражный суд Свердловской области повторно рассмотрит дело о привлечении к субсидиарной ответственности бизнесмена Игоря Ковпака, его сына депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Льва Ковпака, супруги Льва – Вероники Ковпак и компании «Лев» по обязательствам ООО «Продовольственная компания» (находится в процедуре банкротства).

Это дело тянется больше двух лет с переменным успехом для сторон конфликта. По нему на имущество и счета членов семьи Ковпаков то накладывали арест, то снимали.

С них и еще нескольких компаний пытаются взыскать около 1 млрд руб. в рамках дела о банкротстве ООО «Продовольственная компания».

Весной 2023 г. суд отказался привлекать семью бизнесмена к субсидиарной ответственности. Однако 4 июля это решение было отменено. Дело отправлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Напомним, что в мае Игорь Ковпак передал свою долю ООО «Торговое предприятие Кировский» младшим сыновьям.

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