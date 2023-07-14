Уральцы начали активно покупать премиум-автомобили с пробегом

Спрос на Lexus RX, BMW X7, BMW X5, Audi A6, BMW 5 серии во втором квартале 2023 г. вырос на 103%. Средняя цена б/у автомобиля такого класса составляет 7,2 млн руб.

В Свердловской области в два с лишним раза выросли продажи автомобилей премиальных брендов с пробегом. По данным АвитоАвто, рост составил 103,4%, с апреля по июнь 2023 г. самыми продаваемыми машинами в этом сегменте стали Lexus RX, BMW X7, BMW X5, Audi A6, BMW 5 серии.

Средняя цена трехлетнего автомобиля премиум-сегмента с пробегом в регионе составила 7,2 млн руб.

Выросли продажи таких машин и в соседней Челябинской области, там сделок стало больше на 48,9%, большим спросом пользовались Lexus RX, BMW X5, BMW 3 серии, BMW 5 серии, BMW X1. В среднем машины продавались за 6,7 млн руб.

В целом по России рост продаж в сегменте премиум-автомобилей с пробегом составил 90,5%. Эксперты платформы отмечают, что автомобили в возрасте до трех лет многие рассматривают как альтернативу новым, это касается как эконом, так и премиум-сегмента.

Напомним, на днях стало известно, что на автомобильном рынке страны стоит ждать очередного роста цен. Как писал DK.RU, Совет Федерации с подачи АвтоВАЗа предложил поднять утильсбор на машины, перепродаваемые в течение трех лет после ввоза, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с премьером Михаилом Мишустиным. Средства от утильсбора частично идут на господдержку спроса в автопроме. Вопрос планируется рассмотреть в ближайшее время.

Ранее поступало еще одно предложение для авторынка страны: ограничить макимальную наценку на произведенные в стране машины. Национальный союз защиты прав потребителей направил Мишустину письмо с просьбой установить максимальную надбавку на стоимость автомобилей российской сборки на уровне 15%.

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