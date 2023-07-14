Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.07
90,62
99,88
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Уральцы начали активно покупать премиум-автомобили с пробегом

Уральцы начали активно покупать премиум-автомобили с пробегом
Иллюстрация: DK.RU

Спрос на Lexus RX, BMW X7, BMW X5, Audi A6, BMW 5 серии во втором квартале 2023 г. вырос на 103%. Средняя цена б/у автомобиля такого класса составляет 7,2 млн руб.

#АВТО#НОВОСТИ

В Свердловской области в два с лишним раза выросли продажи автомобилей премиальных брендов с пробегом. По данным АвитоАвто, рост составил 103,4%, с апреля по июнь 2023 г. самыми продаваемыми машинами в этом сегменте стали Lexus RX, BMW X7, BMW X5, Audi A6, BMW 5 серии.

Средняя цена трехлетнего автомобиля премиум-сегмента с пробегом в регионе составила 7,2 млн руб.

Выросли продажи таких машин и в соседней Челябинской области, там сделок стало больше на 48,9%, большим спросом пользовались Lexus RX, BMW X5, BMW 3 серии, BMW 5 серии, BMW X1. В среднем машины продавались за 6,7 млн руб.

В целом по России рост продаж в сегменте премиум-автомобилей с пробегом составил 90,5%. Эксперты платформы отмечают, что автомобили в возрасте до трех лет многие рассматривают как альтернативу новым, это касается как эконом, так и премиум-сегмента.

Напомним, на днях стало известно, что на автомобильном рынке страны стоит ждать очередного роста цен. Как писал DK.RU, Совет Федерации с подачи АвтоВАЗа предложил поднять утильсбор на машины, перепродаваемые в течение трех лет после ввоза, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с премьером Михаилом Мишустиным. Средства от утильсбора частично идут на господдержку спроса в автопроме. Вопрос планируется рассмотреть в ближайшее время.

Ранее поступало еще одно предложение для авторынка страны: ограничить макимальную наценку на произведенные в стране машины. Национальный союз защиты прав потребителей направил Мишустину письмо с просьбой установить максимальную надбавку на стоимость автомобилей российской сборки на уровне 15%.

Читайте также: На Среднем Урале вырос спрос на автомобили с небольшим пробегом

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • Под Екатеринбургом построят ЖК для работников заводовПод Екатеринбургом построят ЖК для работников заводов
  • ТРЦ «Золотой» на месте аэродрома «Уктус» откроют через два с половиной годаТРЦ «Золотой» на месте аэродрома «Уктус» откроют через два с половиной года
  • Андрей Бриль — о последствиях мятежа Пригожина и назначении свеклы в совет директоров ЦБАндрей Бриль — о последствиях мятежа Пригожина и назначении свеклы в совет директоров ЦБ
  • Горно-Алтайск: в гостях у скифов и Принцессы УкокаГорно-Алтайск: в гостях у скифов и Принцессы Укока
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.