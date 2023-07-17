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Уровень конкуренции соискателей на Среднем Урале обновил очередной минимум

Уровень конкуренции соискателей на Среднем Урале обновил очередной минимум
Иллюстрация: freepik.com

Сильнее всего работодатели нуждаются во врачах, фармацевтах, поварах, слесарях и сантехниках — вакансий для таких специалистов больше, чем кандидатов.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

Служба исследований hh.ru опубликовала свежий анализ ситуации на рынке труда в Свердловской области. Согласно данным аналитиков, в июне соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке достигло своего минимума — 2,2.

Ранее DK.RU писал, что в декабре прошлого года приходилось 3,3 активных резюме на вакансию, в апреле было уже 2,8. Нормальным считается показатель в 5-6 активных резюме на вакансию.

Самые дефицитными специалистами на рынке в настоящий момент являются фармацевты и врачи (0,6 резюме на вакансию), повара и кондитеры (0,7 резюме), слесари и сантехники (0,9 резюме). Кроме этого, есть сложности с поиском на работу токарей и фрезеровщиков, маляров и штукатуров, автослесарей и автомехаников, операторов call-центра (до 1,1 резюме).

К числу профицитных специалистов аналитики относят журналистов, продуктовых аналитиков, видеооператоров, переводчиков, промоутеров, операционных директоров, продюсеров, менеджеров по стратегии, генеральных директоров — представлено более 20 резюме на вакансию. А вакансий на эти позиции — совсем немного.

— Соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке, очень разнится в зависимости от конкретной профессиональной сферы и специализации. Например, число вакансий для топ-менеджеров, специалистов в области инвестиций, консалтинга, стратегического управления, а также представителей сферы искусства, развлечений, массмедиа, невелико, отсюда и высокий уровень конкуренции среди соискателей из этих профессиональных групп. И совсем другая картина наблюдается в профессиональных областях медицины, фармацевтики, розничной торговли, производства или по «синеворотничковым» ролям, где спрос в разы превышает предложение, — отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

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Автор: Елизавета Порошина
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