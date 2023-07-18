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Электронную версию водительских прав легагизуют на «Госуслуги.Авто»

Электронную версию водительских прав легагизуют на «Госуслуги.Авто»
Иллюстрация: foto-ram.ru

Электронные права официально могут заменить бумажные. В приложении «Госуслуги» можно загрузить полную цифровую копию удостоверения либо его QR-код для предъявления инспектору.

#НОВОСТИ

Если поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) будут приняты, то предъявлять водительские права можно будет не только на бумажном носителе, но и путем отображения соответствующих сведений в мобильном приложении «Госуслуги.Авто», пишет Коммерсантъ. Минцифры подготовило проект постановления правительства, согласно которому электронная версия водительских прав приравнивается к оригинальному документу:

Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов.

С осени 2022 г. в приложении «Госуслуги.Авто» пользователям доступны электронные водительские права. Можно загрузить полную цифровую копию удостоверения либо его QR-код для предъявления инспектору. Внизу кода пока содержится уточнение о том, что сотрудник ГИБДД вправе потребовать для проверки обычное удостоверение.

По последним данным ГИБДД, в 2022 г. россияне получали в два раза больше международных водительских удостоверений, чем годом ранее. В 2022 г. граждане оформили в ГИБДД почти 180 тыс. международных водительских удостоверений для управления транспортными средствами за рубежом, рассказывал DK.RU. «Учиться в последнее время все-таки приходят реже, — делится наблюдениями глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. — Многолетняя практика показывает прямую связь между набором в автошколы и продажами новых автомобилей. Количество новых учеников сократилось примерно на столько же, особенно начиная с сентября и особенно — среди молодых, в возрасте до 30 лет, составляющих основную массу потенциальных клиентов автошкол. Многие уехали из России или передумали пока учиться».

Ранее российский авторынок признали самым дорогим в мире. 

Автор: Андрей Широков
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