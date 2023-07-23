Там, где время остановилось. О достопримечательностях, привычках и дресс-коде в Дагестане

Самые известные туристические места Дагестана: город, переживший около десятка империй, барханы, каньоны и плато, тоннели и села, которые сохраняют свой первозданный вид столетиями.

Мы уже писали о том, что Дагестан и Каспийское море — недооцененное туристическое направление. Но последние четыре года туризм здесь активно набирает обороты. Местные жители удивляются тому, как быстро дорожает здесь земля и как много строится отелей.

Это неудивительно, ведь здесь есть море, песчаные пляжи, самобытная культура, музеи, древние города, а еще горы с невероятными для жителей равнин видами. Впрочем, обо всем по порядку.

Дербент и его окрестности

Это один из самых древних городов России. Погрузиться в историю Дербента — значит попасть в бешеный водоворот событий и невероятную смесь культур. Если апеллировать к письменным источникам, то возраст Дербента — 2,5 тыс. лет. Он помнит современников Иисуса Христа. Хотя есть мнение, что первые поселения здесь возникли намного раньше — 5 тыс. лет назад.

В трудах древнегреческого ученого Гекатея Милетского упоминается крепость «Каспийские ворота», расположенная на территории Дербента. Историк, путешественник и картограф, он жил приблизительно в 550-490 гг. до н. э. По итогам своих путешествий Гекатей составил труд «Землеописания». Время его жизни и берут за официальную точку отсчета жизни Дербента.

За первенство по древности с Дербентом могут соперничать Керчь и Феодосия. Интересно, что основатели первого поселения людей в районе Керчи были земляками Гекатея — колонисты из древнегреческого города Милета. Они же основали античную Феодосию в VI в. до н. э.

За всю историю существования Дербент попадал под власть нескольких империй — Римской, Селевкидской, Византийской, Персидской, Российской. В Средние века Дербент даже успел побыть независимым государством — Дербентским эмиратом.

Город-крепость всегда притягивал к себе внимание далеких и более развитых в военном плане, держав. Это было одновременно и плохо, и полезно: и Иран, и Турция, и Россия на определенном этапе вносили свой вклад в развитие города. Интересно, что дербентские правители никогда не имели собственного флота и вследствие этого были слабы при столкновении с любым врагом с моря. Город переходил из рук в руки от имерий и царств не менее десятка раз. Империи канули в Лету, а он до сих пор жив.

Дербент переводится с фарси как «закрытые ворота». В середине 6 века здесь правила персидская Сасанидская династия, их территория простиралась от северной Индии до границ Сирии. Один из правителей решил защитить свою территорию с севера. Так появилась цитадель Нарын-Кала. Название переводится по-разному — изящная, красивая или солнечная крепость.

Нарын-Кала

Для крепости с 1,5-тысячелетней историей цитадель прекрасно сохранилась. Конечно, ее много раз перестраивали, тем не менее, то, что видят туристы, — это не руины. Здесь на территории 4,5 га можно гулять, наслаждаться видами на море, стены и постройки с тысячелетней историей.

Экскурсоводы рассказывают, как здесь была устроена жизнь с момента постройки крепости, как и кто здесь жил, как был организован их быт, что происходило с этими стенами в веках. Их рассказ прекрасно проиллюстрирован, так что вы сможете увидеть историю ожившей.

На территории крепости хранится коллекция якорей с кораблей, которые утонули в акватории Каспийского моря в разные эпохи. Есть каменные якоря, которым, как утверждает экскурсовод, около 2 тыс. лет, есть железные якоря с кораблей Петра I. Здесь же хранятся каменные саркофаги с таинственными надписями и узорами, которые никто до сих пор не смог расшифровать.

Вообще, крепость есть крепость — это военное оборонительное сооружение. Здесь располагались солдатские гарнизоны. И основная ее функция — не красота, а неприступность. И, надо сказать, что неприступность определялась не столько толщиной и высотой стен, сколько способностью крепости сохранить жизнь солдат при осаде.

В крепости сохранилась система водоснабжения, местами она выходит на поверхность, так что туристам показывают керамические трубы, оставшиеся здесь со времен средневековья (X — начала XIII века). Сохранились также каменные водохранилища, каменная ванна, бассейны-резервуары, сложенные из каменных блоков, соединенных замковым способом. Вода подходила сюда с горных источников, которые не выходили на поверхность. Это инженерное сооружение и делало крепость неприступной во время осады.

На территории цитадели в разное время располагалось три дворцовых комплекса. Каждый из них был разрушен. Первый дворец построили персы в середине VI века размером 2 тыс. кв. м. Потом был дворец времен арабского халифата — 1,6 тыс. кв. м и последний, третий дворец, был построен для дербентского эмира во времена независимости этого города в XI в.

В 1796 г. здесь со своими войсками побывал генерал Валериан Зубов. И территория последнего дворца была им описана, сохранились даже его чертежи. Это было двухэтажное строение из 40 комнат с большим бассейном в центре. В записях сохранилось примечание, что дербентский дворец по своим узорам и великолепию не уступал Зимнему дворцу, и это удивило русских.

Обломки керамической посуды X — начала XIII веков

В начале XIX в. в результате штурма российских войск (1804-1813 гг., русско-персидская война) дворец пострадал и был разобран на камни.

А что сохранилось? Объект практически неизменен с начала XIX в. Здесь вам покажут резиденции правителей, культовые сооружения и тюрьму, куда же без нее в военном гарнизоне. Она производит жуткое впечатление. Тюрьма Зиндан — каменный мешок в 25 кв. м, выдолбленный в скале.

Человека, который был приговорен к смертной казни, просто оставляли там умирать без воды и пищи. Тела оттуда никогда не извлекались, а входное отверстие даже никогда не охранялось. Не любой турист решается заглянуть в эту подземную темницу. Это было место последних дней жизни людей, которых уличили в интригах против правителя, народа и города.

Старый город

Представьте себе городской район, где живут люди уже 15 веков, в котором не было перепланировок. Разве что жилища людей немного перестраивались со временем. Кстати, тут нет улиц. Старый город разделен на магалы — районы. Если сюда заезжает автомобиль, то пешеходам приходится буквально вжиматься в стену: когда застраивались и обживались магалы, улицы еще не делились на проезжую часть и тротуары, даже и самого понятия улица как часть городской застройки не было.

Крепостные стены, которые сохранились здесь, историки датируют пятым веком нашей эры. Но это не главное, в старых кварталах Дербента по-прежнему живут люди, готовят национальные блюда, пьют чай на улице, торгуют сувенирами. Старый город в Дербенте — это живой памятник культуры, архитектуры и быта.

Окрестности Дербента

На одном из песчаных пляжей Дербента находится одна из наиболее посещаемых его достопримечательностей — единственный в мире экраноплан «Лунь». В народе — Каспийский монстр. На высоте 3 м над водой он мог летать со скоростью 500 км/час. Его не видел ни один радар. Проектировщик — итальянский аристократ и коммунист, уехавший из нацистской Италии в СССР, где стал известным авиаконструктором и автором более 60 законченных проектов самолетов.

Недалеко от Дербента находится водопад Хучни (примерно 60 км). Он очень нравится туристам тем, что к нему удобно подъехать на автомобиле. Не надо подниматься пешком в гору, парковка прямо рядом со смотровой площадкой. Здесь же продают сувениры, есть базы отдыха и кафе.

Также в окрестностях Дербента, если ехать на водопад Хучни и свернуть немного не туда, буквально посреди пустынной местности на дороге появляется странный указатель с надписью от руки: «Звери, кони».

Здесь располагается передержка диких животных, которых сюда везут со всей России. Тут и надоевшие хозяевам крокодилы, и цирковые медведи на пенсии, и лисы, и волки, и кого тут только нет. У большинства животных история жизни сводится к тому, что они были куплены эксцентричными людьми для домашнего содержания, а потом надоели им и были выброшены «на волю» — на городскую свалку или пригородный лес. Оттуда уже другие люди, нашедшие их, переправили их на передержки вроде этой.

Хозяева таких передержек, в свою очередь, пристраивают животных по мере возможности в зоопарки всего мира. Один из медведей, например, скоро должен поехать жить в Ирландию. К сожалению, на волю, в природу, этих животных выпускать нельзя, они не приспособлены к ней с детства.

Здесь за небольшую, чисто символическую плату можно посмотреть животных со всех частей мира. Территория передержки немаленькая, животных много, детям может быть любопытно, к тому же хозяева интересно о них рассказывают. Особенно детей впечатляют грустные истории про тех, кого хозяева бросили или предали. В общем — поучительно.

Просто туристические заметки

Туристический сезон начинается примерно с 10 июня. К этому времени открываются кафе и рестораны. Практически все они работают только в сезон туристов. Цены на отели к июлю по сравнению с началом июня вырастают в два, а то и в три раза.

Чуду — лепешки с начинкой, местное блюдо

Интересное наблюдение, подтвердившееся несколько раз на сельских дорогах: если дорогу переходят женщины и дети, автомобили с местными номерами останавливаются на переходе, включают стоп-сигнал и терпеливо ждут, пока нога последнего человека не переступит черту тротуара, только потом трогаются с места.

Если дорогу переходит мужчина, пусть и на зебре, автомобили с местными номерами даже не притормаживают. Впрочем, машин на сельских дорогах не так много — сплошного потока нет, поэтому машину вполне можно пропустить.

Барашки на дорогах тоже встречаются часто

В кафе, гостиницах, ресторанах, музеях, магазинах — везде, где вы переступаете порог, принято здороваться не только со взрослыми, но и отдельно с детьми. У детей практически всегда и везде спрашивают «как дела?» и терпеливо выслушивают (!). Поэтому суровые уральские дети через две недели путешествия по Дагестану везде, куда приходят, здороваются первыми и не стесняются начать разговор.

На Каспийском море в ста метрах от пляжа можно рыбачить. Очень удобно, когда одна часть семьи загорает, а вторая часть ловит ужин. Наблюдение основано на посещение города Избербаш.

В Дагестане много памятников, тут очень чтут воинов, но хотелось бы обратить внимание, что в Махачкале есть памятник русской учительнице.

Большинство дагестанцев исповедует ислам суннитского толка. При этом здесь проживает много разных народов. Дагестанцы — это больше собирательное, чем нарицательное существительное. Здесь живут аварцы, агулы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, ногайцы, русские, рутульцы, табасараны, таты, цахуры, чеченцы-аккинцы и многие другие. Сам по себе Дагестан может напомнить страну-общежитие. Поэтому здесь все-таки чаще можно встретить терпимость к окружающим, чем наоборот.

Местные рынки — отдельный вид достопримечательности

Здесь есть дресс-код. Когда туристы видят на брошюрах перечеркнутые шорты, это вызывает много эмоций и дискуссий. По этому поводу приведем цитату из местного журнала: «Наши дорогие туристы! Мы так готовились к вашему приезду, что не успели вывезти в более спокойное место наших стариков — дедушку Магомеда и бабушку Ажай. Вся культура Дагестана основана на уважении к старшим. Пожалуйста, не сочтите за труд надеть скромную одежду и накинуть платок — ведь дедушка Магомед не видел декольте уже 30 лет, не будем торопить его инфаркт. С нас бесплатные фото в национальном костюме». («Дагестан», июнь 2022 г.)

Дагестан: достопримечательности в горах

Эту часть статьи для DK.RU написал наш постоянный автор, путешественник и историк Андрей Ермоленко.

Дагестан — это не только хороший пляжный отдых на Каспии (особенно, если знать места на побережье), но и огромное количество исторических и природных достопримечательностей. Большинство из них досягаемы на любом автомобиле, для посещения некоторых желательно иметь кроссовер или внедорожник. Полный обзор достопримечательностей горного Дагестана вышел бы внушительным, но мы остановимся на наиболее ярких и доступных.

Бархан Сарыкум

Самая легкодоступная достопримечательность — расположена всего в 30 км от Махачкалы, вблизи федеральной трассы. Огромная гора песка среди гор выглядит впечатляюще. Ученые говорят, что бархан образовался на протяжении многих тысячелетий благодаря уникальному расположению склонов и расщелин окружающих его гор. Дующий в определенном направлении ветер за долгое время принёс сюда гигантское количество песка.

Это место по телевизору видел каждый: тут снимали фильм «Белое солнце пустыни». Посетить бархан Сарыкум можно по пути на Сулакский каньон — они расположены недалеко друг от друга. На территории бархана создан заповедник для сохранения редких видов растений и животных. Оборудованы удобные тропинки, расставлены информационные щиты, оформлены смотровые площадки, у подножия бархана работает музей. Вход платный, и парковка возле бархана платная — но цены невысоки. Близ достопримечательности, прямо около парковки, находится еще одна любопытная достопримечательность — развалины одного из первых железнодорожных вокзалов в Дагестане, разрушенного землетрясением в начале ХХ века.

Интерес представляют и здание, и старинная водонапорная башня около путей. Вывеска на фасаде станции выполнена в дореволюционной орфографии: «Кумъ-Торкале». Рекомендую посещать бархан вечером: не так жарко и при закатном солнце получаются лучшие фото.

Сулакский каньон

По словам дагестанцев, это самый глубокий каньон в мире. Это, разумеется, не так, но красота и величие природы завораживают. Каньон — это гигантская расщелина, по дну которой струятся быстрые синие воды чистейшей горной реки Сулак. Лучшие виды на Сулакский каньон открываются со смотровой площадки в селе Дубки (около 80 км от Махачкалы, причем лучше ехать не по федеральной трассе, а через село Чиркей — виды по пути лучше и трафик меньше). Тут же, на смотровой, многочисленные гиды предлагают короткие поездки на джипах по берегам каньона и катание на скоростных катерах. Вблизи много туристических объектов: суперкомфортный обширный комплекс семейного отдыха на форелевом хозяйстве «Главрыба» в селе Ново-Зубутли, грандиозная дамба Миатлинской ГЭС, на которую водят экскурсии, пещерный комплекс Нохъо и Сулакский подвесной мост.

Хунзахское плато

Пожалуй, тут «эталонные виды» горного Дагестана: обширная терраса посреди высоких гор. Извилистая дорога с хорошим асфальтом ведет до села Хунзах (около 140 км от Махачкалы). По пути проедете через самый длинный в России автомобильный Гимринский тоннель и по берегу красивейшего Ирганайского водохранилища. Самая яркая достопримечательность села Хунзах — грандиозный водопад Тобот, извергающийся с 200-метровой высоты в гигантскую каменную чашу. Ниже водопада плато расступается глубокой и широкой расщелиной с отвесными стенами.

В центре села располагается крепость времен Кавказских войн, которую в 1871 г. посещал император Александр II. Заслуживает внимания любопытная коллекция древностей краеведческого музея в Хунзахе и старинное здание, в котором он находится.

Поблизости расположено село Цада — родина знаменитого поэта Расула Гамзатова, на окраине которого расположен пронзительный памятник «Белые журавли», посвященный погибшим на войне жителям Хунзахского района. Кстати, в сентябре 2023 г. Дагестан и вся Россия отметят 100-летие великого поэта, которое с особым трепетом ждут на его родине. С восточной стороны Хунзахское плато обрывается урочищем Матлас с лучшими панорамными видами, живописной мечетью на обрыве, водопадами и расщелинами. В одной из расщелин вырублены ступени — «Каменная лестница», по которой среди узких каменных стен можно спуститься к подножию плато. Ну а если вам не хочется возвращаться и тянет дальше в горы — езжайте до села Мочох, которое стоит на берегу чистейшего горного озера — там можно искупаться и порыбачить.

Гамсутль, Гоор, Гуниб и Кубачи

Многие села и аулы в горах Дагестана сохранили свой первозданный вид, однако особняком среди них стоит аул Гамсутль (160 км от Махачкалы). Расположенный высоко в горах, Гамсутль был покинут местными жителями пару десятилетий назад, он стал популярной достопримечательностью и заслужил прозвище «дагестанский Мачу-Пикчу».

Заброшенный аул привлекает внимание множества туристов, несмотря на серьезный подъем, который можно преодолеть пешком, на УАЗике или верхом на лошади (услуги «трансфера» предлагаются у парковки). Упорство путешественников вознаграждается замечательным видом и колоритом старинного села: высокие каменные дома, вырезанные на камнях девизы на арабском языке, нависающие над пропастью балкончики. В сезон тут полно народу — чтобы побродить по «аулу-призраку» в одиночестве, приезжайте рано утром.

Гамсутль

В отличие от Гамсутля, село Гоор (170 км от Махачкалы) наполнено жизнью. Любопытна его история. Расположенное на склонах ведущего в Грузию ущелья, село некогда было важным пограничным пунктом и состояло целиком из высоких сторожевых башен. Башни Гоора были жилыми — на нижних этажах комнаты, посередине — арсенал и запасы провизии, наверху — сторожевые посты. Такие башни в старину могли выдерживать и отражать многодневные осады. Сотню лет назад, когда отпала необходимость в обороне ущелья, многие боевые башни Гоора были разобраны. Строительный камень использовали для возведения домов ниже, в более удобных местах ущелья. Однако несколько башен до сих пор возвышаются над отвесными склонами — теперь уже в отдалении от «переехавшего вниз» села. Дорога до Гоора непростая — желательно ехать на кроссовере или внедорожнике.

Высокогорное село Гуниб — последний оплот мужественного горца имама Шамиля, народного героя Дагестана. В верхней части села расположена его неприступная крепость, а вид прямо с извилистых улиц на окружающие горы захватывает дух. Гуниб — крупное село, тут находится множество отелей, гостевых домов, кафе и рестораны, музеи. На въезде в село, возле старинных ворот Барятинского, наберите свежей родниковой воды в источнике. Поблизости от Гуниба находится необычный (расположенный в пещере) Салтинский водопад и Гунибская ГЭС с живописным водохранилищем.

Село Гуниб, пушки времен кавказских войн можно встретить в Дагестане повсюду

Музей села Гуниб

Кубачи — знаменитое село ремесленников-ювелиров. Удобно посетить из Дербента (около 80 км), из Махачкалы значительно дальше (около 160 км). В центре села — огромная многоэтажная боевая башня. Нынче там располагается очень интересный историко-этнографический музей, а с верхнего этажа открываются прекрасные виды (впрочем, в селе нередко бывают туманы). Село Кубачи славится своими ювелирными промыслами — обязательно купите там сувенир из серебра в одной из многочисленных лавочек. Возможно посещение ювелирного производства — но на экскурсию нужно записываться заранее. Также близ Дербента (около 60 км) находится село Хучни и живописная крепость Семи братьев и одной сестры (внутри — бесплатный музей) и легкодоступный на любом транспорте Ханагский водопад.

Здесь интересно все, достопримечательность буквально за любым поворотом. Если вы любите те места на земном шаре, где время останавливается, теряет свою силу, где определенная эпоха и культура консервируются на столетия, то вам сюда.

DK.RU благодарит за помощь в подготовке статьи экскурсовода архитектурно-археологического комплекса «Цитадель Нарын-кала» Гаджи Гаджиева

Читайте также на DK.RU про автопутешествие на Каспийское море: карта маршрута, бюджет, достопримечательности.