«Если ты заряжен, дорога сама тебе открывается», — Алексей Мартыненко, «Умалат»

«Моя компания была убыточной девять лет. Но у меня была уверенность, что я смогу производить лучший сыр, который полюбят. Надо мной смеялись, но у нас получилось выйти из убытков».

Алексей Мартыненко — первый бизнесмен, сумевший наладить в России промышленное производство итальянских сыров.

Началось все в 2003 г., когда его компания «Мустанг» (производит корма для животных) купила обанкротившийся завод «Севский маслодел» в Брянской области. Сначала на заводе выпускали рассольные сыры — брынзу, сулугуни, адыгейский — под брендом «Умалат». В 2010 г. компания стала производить итальянские сыры, для этого был разработан новый бренд Unagrande. Как утверждает сам предприниматель, ему потребовалось девять лет, прежде чем производство сыров стало приносить прибыль. Он рассказал, какие правила жизни и бизнеса помогают не сдаваться и идти вперед.

Алексей Мартыненко, основатель компании «Умалат»:

1I Я ни дня не работал в найме. Уже в институте занимался предпринимательством. В 1993 г. я открыл компанию «Мустанг», занимался экспортом казеина (молочного белка) в Европу и Америку. Постепенно мы пришли к тому, чтобы что-то завозить в страну. Молока в России стало меньше, оно стало дороже, стало невыгодно работать. Мы решили увеличить количество производимого молока и стали возить из Голландии заменители молока для телят, потом начался проект с кормами. Я вошел в сырную историю, когда приобрел завод в городе Севске и решил изготавливать сыры.

2I Пытаюсь свое время делить 70 на 30%. У меня есть два основных проекта, которыми я управляю как собственник. 70% — компания «Умалат», 30% — компания «Мустанг» по производству кормовых добавок для сельскохозяйственной отрасли. Есть сателлиты этих проектов: Unagrande YogaClub — приложение в AppStore и GooglePlay для людей, которые занимаются йогой. Мы сделали платную подписку, и приложение стало приносить доход. Мы поняли, что из этого можно делать бизнес.

3I Меня вдохновляют деньги и моральное удовлетворение. Может, об этом не принято честно говорить, но на первом месте деньги: желание хорошо жить, чтобы мои дети хорошо жили. Еще есть несколько вещей, которые меня мотивируют. Я получаю моральное удовлетворение от того, что мы производим продукт, который ценится нашими потребителями. Если нас не будет, у потребителей будет огромная дыра, они без нас не смогут. Я уверен, что мы производим не только один из лучших продуктов в России, но и один из лучших в мире. Мы производим продукт без химических добавок, консервантов, стабилизаторов, пальмового жира — только молоко, заквасочные культуры, ферменты. То, что когда-то производили в домашних условиях, мы поставляем огромному количеству людей.

Меня цепляет то, что в нашей компании работает человек, который первым в мире начал производить моцареллу в промышленных масштабах. Сейчас мы первые в мире, кто солит моцареллу сухой солью, кто смог использовать оборудование для этого. В проекте с кормами тоже много инноваций. Меня мотивирует то, что наши клиенты нас ценят.

4I Персонал для нас гораздо важнее, чем клиенты. Многие говорят о важности создания эффективной команды. Мотивация у моих сотрудников очень простая: мотивированный профессионал позаботится о клиентах. Моя задача заботиться о людях в компании. Но это не означает, что мы работаем с любыми. В первую очередь задача — подобрать вовлеченных профессионалов и дальше платить высокую зарплату выше рынка и финансово мотивировать на общий долгосрочный результат.

5I Начинающим бизнесменам я бы посоветовал слушать себя, свою интуицию и делать то, что действительно нравится. Если человек горит делом, то рано или поздно он добьется успеха. Когда я выбирал, в какой университет мне поступать, меня интересовали две вещи: фотография и экономика. Интуиция подсказала мне выбрать экономику, и я поступил на экономический факультет. Можно 1000 раз сделать одно действие, на 1001 раз это кому‑то понравится и это купят.

Когда я начал заниматься сыром, мне это нравилось, но компания была убыточной девять лет. У меня была цель, уверенность, что я смогу производить лучший сыр, который полюбят. Надо мной смеялись, говорили, что я делаю это для хобби, но в конце концов получилось выйти из убытков и превратить это в доходное дело. Заниматься сырами мне до сих пор нравится, поэтому я советую заниматься тем, что нравится, и рано или поздно это принесет результат.

6I Долгосрочная стратегия помогает. Наша компания стала прибыльной благодаря нескольким факторам, самый главный из них — это определенный цикл масштаба и роста. Когда компания сбалансированно растет, то рано или поздно она пересечет черту break even (точка безубыточности). Я думаю, что самым главным было изначально сформировать стратегию, которая заключалась в том, что мы старались производить сыры безупречного вкуса и качества. Такая стратегия не давала быстрого финансового эффекта, но в долгосрочной перспективе это всегда окупается. В этом случае важно было иметь запас финансовых возможностей и моральных сил терпеть убытки девять лет подряд. Но после пересечения этой черты уже 10 лет подряд прибыль растет каждый год, и мы до сих пор имеем ту же стратегию.

7I Распорядок дня важен для любого делового человека. У меня есть правило, что хотя бы час в день я должен посвятить физическим упражнениям. Это может быть плавание, тренажерный зал, ходьба, горные лыжи. Программу YogaClub я сделал для себя, потому что уже много лет занимаюсь йогой и не всегда можно нанять тренера, а в приложении тренер всегда под рукой.

Я стараюсь высыпаться, придерживаюсь здорового питания, ем мясо 1—2 раза в неделю, в основном ем овощи, обращаю внимание на состав продуктов, которые покупаю. Сон, питание и физические упражнения важны для человека. Многие предприниматели себя загоняют, это неправильно. У меня тоже много дел, но я стараюсь по вечерам не читать почту, не смотреть телевизор, а прогуляться перед сном.

У меня есть лайфхак — несколько раз в год я уезжаю в путешествие и отключаю свой рабочий телефон, мой личный номер знают только жена и помощница. В это время я читаю книги, занимаюсь спортом, полностью отключаюсь от офиса. Я занимаюсь бизнесом больше 30 лет, в первые 10 лет был другой ритм, и я устал за это время. Когда работаешь без отдыха, появляются проблемы со здоровьем, меняется характер — становишься агрессивным.

8I Если в человеке есть запас прочности, кризисы не страшны. Можно, конечно, сказать, что каждый кризис — это возможность для компании испытать на прочность стратегию и мотивацию сотрудников, и любая компания становится сильней, когда она проходит через кризисы. Но сущность этих процессов настолько непредсказуема, что говорить о каких-то лайфхаках по преодолению кризисов не имеет большого смысла. Весь современный мир — это череда испытаний на прочность практически всех аспектов бизнеса, начиная от места расположения и заканчивая рабочим или грузчиком, который тоже переживает свои кризисы. Единственное, что можно точно сказать, что если есть запас прочности, который заключается и в финансовых возможностях и, самое главное, в человеческом потенциале, есть больше шансов выжить и стать сильнее.

9I Обмен опытом заряжает. Я сейчас состою в трех сообществах. Первое — гарвардская школа, мы поддерживаем отношения, у нас есть свой чат. Все, кто там учился — собственники бизнеса из разных стран. Мы делимся информацией, проблемами, это очень важная часть жизни для меня, своеобразное менторство. Недавно я записался в два российских клуба и стараюсь по возможности принимать в них участие.

Подобный обмен опытом обязателен, будто ты вставляешься в электрический штекер и заряжаешься, это дает энергию. Если ты заряжен, дорога сама тебе открывается.

Текст подготовлен на основе проекта «100 героев бизнеса», идеолог — Алексей Оносов.

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