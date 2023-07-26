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Группа «Синара» стала практически единоличным владельцем одноименного банка

Группа «Синара» стала практически единоличным владельцем одноименного банка
Иллюстрация: ЯндексКарты

Ранее 10% бывшего «СКБ-банка» принадлежало Трубной металлургической компании. Информация о сделке размещена на сервисе раскрытия.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Трубная металлургическая компания продала долю в банке «Синара». ТМК принадлежало 10% акций кредитной организации, теперь практически единоличным владельцем банка является группа «Синара», компании принадлежит 96,8% акций банка «Синара» — бывшего «СКБ-банка».

Напомним, бенефициаром ТМК и группы «Синара» до начала военной спецоперации в Украине и попадания в санкционный список Евросоюза и США был бизнесмен Дмитрий Пумпянский. Как уже писал DK.RU, Дмитрий Пумпянский с супругой прошлой весной решили оспорить санкции Запада в суде.

Напомним, осенью 2022 г. «Синара» и АФК «Система» планировали выкупить у госкомпании «Кавказ.РФ» права на развитие курорта Архыз в Карачаево-Черкесии.

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Автор: Александра Клименко
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