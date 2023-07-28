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Область снова накроет смогом. Минимум до 2 августа

Область снова накроет смогом. Минимум до 2 августа
Иллюстрация: Департамент информполитики Свердловской области

В регионе объявили НМУ первой степени опасности. Синоптики заявили, что на Среднем Урале сложилась обстановка, благоприятная для скопления вредных примесей в воздухе.

#НОВОСТИ

Свердловчане снова страдают от смога. Уральские синоптики предупредили, что с вечера четверга, 27 июля, до вечера 2 августа в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Объявляются НМУ первой степени опасности, — заявили эксперты.

Напомним, с апреля область уже несколько раз накрывало смогом, сильное задымление и запах наблюдали и в Екатеринбурге. Ученый из УГЛТУ Сергей Залесов в разговоре с ЕАН объяснил, что в ситуации виноваты в основном торфяные пожары.

Леса начали снова гореть в середине июля, когда в области установилась жаркая погода без обильных осадков. Особый противопожарный режим действовал в регионе с апреля. На его смягчение власти пошли в начале июля, разрешив уральцам ходить в леса, а бизнесу готовить еду на мангалах. Однако уже через несколько дней ситуация поменялась, запреты снова ужесточились.

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Автор: Александра Клименко
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