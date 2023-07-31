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Задолженность перед региональным Фондом капремонта в регионе составила 3,8 млрд руб.

Задолженность перед региональным Фондом капремонта в регионе составила 3,8 млрд руб.
Иллюстрация: DK.RU

Долги свердловчан за капремонт ежегодно прирастают на 220 млн руб. В этом году сборы за капремонт в регионе выросли на 41%.

#ЖКХ#НОВОСТИ

Задолженность жителей Свердловской области перед региональным Фондом капремонта многоквартирных домов превысила 3,8 млрд руб. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил гендиректор фонда Станислав Суханов.

По его словам, после увеличения тарифов собираемость денег не снизилась, сохранившись на уровне 96%. Ежегодно задолженность жителей региона прирастает на 220 млн руб. Так, на начало 2023 г. этот показатель составлял 3 млрд 556 млн руб., а на сегодняшний день сумма недоимок составляет 3 млрд 834 млн руб. В то же время Суханов выразил уверенность, что эта сумма к концу текущего года снизится.

Напомним, что в начале года ставка по капремонту в Свердловской области выросла на 40%. Согласно новому тарифу, жители региона будут платить 14,81 руб. за квадратный метр. В региональном Фонде капитального ремонта пояснили, что «минимальный размер взноса в Свердловской области был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за удорожания строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов, и увеличения затрат на «сметные ресурсы».

Таким образом, Свердловская область оказалась на третьем месте в России по уровню роста тарифов на капремонт. Первое место в России по росту цен на капремонт у Марий Эл, там тарифы выросли сразу на 66,7%, на втором месте Алтайский край (+49,7%). В Свердловской области тарифы выросли в итоге на 46,5%. Также в пятерку регионов-лидеров по росту цен вошли Еврейская АО (+42,8 %) и Архангельская область (+41,1 %). 

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Автор: Татьяна Юстус
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