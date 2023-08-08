Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.08
96,56
106,05
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законы о чрезвычайном и военном положениях

Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законы о чрезвычайном и военном положениях
Иллюстрация: sputnik-abkhazia.ru

Содержание поправок может быть связано с выходом РФ из Совета Европы. Путин назначил своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта в ГД замминистра иностранных дел Александра Грушко.

#НОВОСТИ

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который вносит поправки в законы о чрезвычайном положении и о военном положении в России. Соответствующее распоряжение Путина опубликовано на портале правовых актов, пишет Forbes. При этом он назначил своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта в Госдуме и Совете Федерации замминистра иностранных дел Александра Грушко

Содержание поправок пока не опубликовано, но оно может быть связано с выходом России из Совета Европы. Сейчас законы о военном и чрезвычайном положениях гласят, что в случае введения военного положения на территории России или в отдельных ее местностях президент принимает меры для уведомления генсека ООН и информирования генсека Совета Европы об отступлении России от своих обязательств по международным договорам в связи с ограничением прав и свобод граждан. Также ООН и Совет Европы следует уведомить в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положения.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года, вскоре после начала СВО на Украине. Военное положение действует сейчас в четырех регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Вводить военное положение на всей территории России сейчас нет необходимости, говорил в июне Путин. По его мнению, вместо этого властям надо «работать тщательнее по некоторым вопросам» — в частности, улучшать и расширять работу правоохранительных органов и спецслужб. 

В марте Владимир Путин подписал первый указ для бизнеса о работе при военном положении — об отстранении акционеров за срывы гособоронзаказа. Для таких предприятий он предусматривает переход на внешнее управление. В марте Дума внесла изменения в закон «О военном положении», разрешающие проведение выборов на территориях, где введен соответствующий правовой режим, его уже поддержали во втором чтении, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • Intel присоединился к забастовке Apple в отказе от использования российских металловIntel присоединился к забастовке Apple в отказе от использования российских металлов
  • Три способа решить проблему с самокатами. Мнение юристаТри способа решить проблему с самокатами. Мнение юриста
  • «Важная задача при строительстве М-12 — не допустить ошибок, как на М-11»«Важная задача при строительстве М-12 — не допустить ошибок, как на М-11»
  • В тихом центре Екатеринбурга появится заметный современный жилой комплексВ тихом центре Екатеринбурга появится заметный современный жилой комплекс
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.