Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законы о чрезвычайном и военном положениях

Содержание поправок может быть связано с выходом РФ из Совета Европы. Путин назначил своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта в ГД замминистра иностранных дел Александра Грушко.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который вносит поправки в законы о чрезвычайном положении и о военном положении в России. Соответствующее распоряжение Путина опубликовано на портале правовых актов, пишет Forbes. При этом он назначил своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта в Госдуме и Совете Федерации замминистра иностранных дел Александра Грушко.

Содержание поправок пока не опубликовано, но оно может быть связано с выходом России из Совета Европы. Сейчас законы о военном и чрезвычайном положениях гласят, что в случае введения военного положения на территории России или в отдельных ее местностях президент принимает меры для уведомления генсека ООН и информирования генсека Совета Европы об отступлении России от своих обязательств по международным договорам в связи с ограничением прав и свобод граждан. Также ООН и Совет Европы следует уведомить в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положения.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года, вскоре после начала СВО на Украине. Военное положение действует сейчас в четырех регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Вводить военное положение на всей территории России сейчас нет необходимости, говорил в июне Путин. По его мнению, вместо этого властям надо «работать тщательнее по некоторым вопросам» — в частности, улучшать и расширять работу правоохранительных органов и спецслужб.

В марте Владимир Путин подписал первый указ для бизнеса о работе при военном положении — об отстранении акционеров за срывы гособоронзаказа. Для таких предприятий он предусматривает переход на внешнее управление. В марте Дума внесла изменения в закон «О военном положении», разрешающие проведение выборов на территориях, где введен соответствующий правовой режим, его уже поддержали во втором чтении, рассказывал DK.RU.