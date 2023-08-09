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Уральцы добились благоустройства пешеходной тропы к могиле основателя Екатеринбурга

Уральцы добились благоустройства пешеходной тропы к могиле основателя Екатеринбурга
Иллюстрация: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Инициатор проекта — администрация Екатеринбурга, его реализация велась при поддержке правительства Московской области. Власти рассчитывают, что тропа Татищева станет популярным турмаршрутом.

#ТУРИЗМ#ПАМЯТЬ#300-ЛЕТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА#НОВОСТИ

В Солнечногорске Московской области открыли благоустроенный маршрут, ведущий к могиле Василия Татищева. Протяженность пешеходной тропы — 1,2 км, вдоль нее установлены скамейки для отдыха, наружное освещение и урны для мусора.

Благоустройства дороги много лет добивались представители Среднего Урала, в частности — Эдуард Россель, представители уральского землячества. Как ранее писал DK.RU, для решения этой задачи даже создали АНО «Центр сохранения и популяризации наследия Василия Татищева», соучредителем которого выступила администрация Екатеринбурга.

Уральцы добились благоустройства пешеходной тропы к могиле основателя Екатеринбурга 1

Мероприятие собрало сразу несколько vip-гостей, в их числе — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Несколько месяцев назад, выступая перед учителями в Доме правительства Московской области, я рассказал о проекте Российского военно-исторического общества по возрождению усадьбы Татищева, которая десятилетия разрушалась. Примерно через две недели я поехал в Екатеринбург, где абсолютно случайно, беседуя с губернатором Свердловской области и мэром Екатеринбурга, узнал, что и они тоже занимаются возрождением памяти Татищева. Выяснилось, что мы соседи — они делают тропу вместе с Московской областью, а мы вместе с Московской областью возрождаем усадьбу, — сказал Владимир Мединский.

Как отметил Алексей Орлов, проект по сохранению памяти Василия Татищева особенно важен в контексте 300-летия Екатеринбурга.

Ранее DK.RU подробно рассказывал, как город отметит свой юбилей. Фестивальная неделя пройдет с 12 по 19 августа.

Читайте также на DK.RU: Реформаторы и взяточники, купцы и меценаты: кто 300 лет управлял Екатеринбургом

Автор: Елизавета Порошина
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