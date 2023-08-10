Банки почти в два раза превысили рекорд по выдаче розничных кредитов

Объем превысил 1,5 трлн руб. При этом наибольшие темпы роста и рекордные значения демонстрируют сегменты автокредитования и POS-кредитования — на фоне отложенного спроса клиентов.

В июле банки установили новый рекорд по выдаче розничных кредитов — общая сумма составила 1,53 трлн руб., следует из данных экспресс-мониторинга Frank RG, которые приводит газета Коммерсант. Этот результат на 4,65% превысил показатель июня и в 1,8 раза — результат годовой давности.

По итогам отчетного периода банки выдали гражданам 113,6 тыс. автокредитов на сумму 165 млрд руб. Это на 37% и 30% больше, чем в июне текущего года. При этом сегмент автокредитования обновляет рекордные результаты с апреля текущего года. Сегмент растет на фоне реализации отложенного спроса, опасений населения дальнейшего роста стоимости автомобилей и наполнения рынка китайскими моделями.

В сегменте POS-кредитования (экспресс-кредиты, предоставляемые прямо в точках продаж, Прим.Ред.) объем выдачи за месяц достиг 41,5 млрд руб., что на 10,5% больше, чем в июне текущего года. В количественном выражении показатель вырос на 4,65%, до 1,23 млн кредитов. Это произошло на фоне роста среднего размера кредита, который достиг 33,7 тыс. руб. Такие результаты в сегменте вполне ожидаемы на фоне роста цен на потребительские товары, в том числе и бытовую технику, отмечается в мониторинге.

Рост потребительского кредитования — процесс, с одной стороны поддерживаемый высоким аппетитом банков к риску, с другой — увеличивающейся потребительской активностью. С учетом этих факторов можно ожидать, что перспективы дальнейшего наращивания портфелей достаточно широкие, ожидает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Однако Банк России принимает меры для сдерживания роста долговой нагрузки населения. А рост ключевой ставки может сказаться на ипотеке, рассказывал DK.RU, тогда как в остальных сегментах влияние менее значительное.

Вместе с тем объем выдачи кредитов наличными остался фактически на уровне предыдущего месяца — 665,4 млрд руб. (рост на символические 0,22%). В количественном выражении выдачи даже сократились на 2,2%, до 3,1 млн шт.

Между тем в России стартует тестирование цифрового рубля. Платежи с 15 августа доступны клиентам 13 банков.