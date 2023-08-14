«Иван-чай и варенье раньше часто брали в подарок. После пандемии спрос на крафт укрепился»

«Конкуренция среди производителей иван-чая в Свердловской области высокая. Но рынок достаточно большой». Елена Лазарева — о том, как фермеру найти своего покупателя.

Лето — пора фестивалей, в том числе гастрономических. Очень часто на таких площадках собираются не только рестораторы, но и местные производители крафтовой продукции. Среди них — предприниматель Елена Лазарева, которая несколько лет назад запустила бренд «Чайная деревня». Сегодня ее продукцию — иван-чай, варенье, заправки — можно встретить в подарочных наборах в разных регионах России.

Елена Лазарева рассказала DK.RU, как фермеру сделать свой бренд узнаваемым, и почему последние годы растет спрос на натуральную продукцию.

Расскажите, с чего все началось?

— Я занимаюсь предпринимательской деятельностью с 1990-х гг. Сначала пробовала продавать трикотаж, канцтовары. Через какое-то время открыла свой магазин хозяйственных товаров. О собственном производстве задумалась около восьми лет назад, когда купила дом в селе Шайдуриха Невьянского района и увидела недалеко от дома поле, где растет иван-чай.

Сначала пробовала сушить его вручную, но поняла, что это долго. Съездила в Китай, посмотрела, как сырье заготавливают там, и приобрела профессиональный станок. Сушилку для чая сделали сами. Этого хватает для того, чтобы за сезон заготовить около 500 кг чая. В этом году в Шайдурихе был большой пожар, поэтому собрать удалось намного меньше.

Помимо самого иван-чая заготавливаем добавки для него. Листья малины, смородины и вишни собираем на собственном огороде. Добавки, которые не получается выращивать самостоятельно, покупаем. Сейчас у нас около 120 видов чая.

Спустя какое-то время начала делать варенье. Затем заправки, фруктовую горчицу, различные сладости. Фасовать в небольшую упаковку. Сейчас такая продукция активно используется в комплектах корпоративных подарков.

У вас семейное предприятие? Нет наемных работников, технологов?

— Заготовкой сырья я занимаюсь сама. Помогает муж. Для сбора иван-чая летом, на сезонную работу нанимаю местных жителей. Дети живут в Санкт-Петербурге и помогают со сбытом продукции там.

Рецепты варенья и других лакомств я тоже придумываю сама. Технологов для этого никогда не привлекала. Все сочетания вкусов рождаются в ходе экспериментов: сначала кажется, что смешиваю несовместимые вещи, а потом оказывается, что это очень интересно на вкус. Обязательно собираю отзывы на ярмарках. Если чувствую, что продукт нравится, запускаю в серию.

Ярмарки — ваш основной канал сбыта продукции?

— Нет. Но здесь я знакомлюсь с розничными и оптовыми покупателями, анализирую их предпочтения. Провожу дегустации. Знаю, что многие знакомятся с «Чайной деревней» именно на фестивалях и ярмарках, а когда видят нас спустя какое-то время на других площадках, советуют продукцию своим знакомым. Поэтому стараюсь участвовать во всех подобных мероприятиях в Екатеринбурге.

На ярмарки часто приезжают директора магазинов или менеджеры по закупкам. Так на фестивале «Иван да Марья» мы познакомились с компанией «РоскоТренд», которая делает подарочные наборы. Мы заключили договор, и я стала поставлять им продукцию. А на фестивале «Барбекю» мы познакомились с представителями «Таватуйской сыроварни» и «Доброй фермы». Им понравился мой ассортимент, и теперь нашу продукцию можно купить в их магазинах.

Своей розничной точки продаж у вас пока нет?

— Есть небольшая лавка «Иван-чай» в Невьянске. Местные жители хорошо знают продукцию, есть постоянный спрос. Магазин в Екатеринбурге мы открывать не стали — чтобы им управлять, нужно жить в Екатеринбурге или нанимать специалиста. Возможно, со временем расширим объемы производства и рассмотрим возможность открытия магазина в Санкт-Петербурге.

Сейчас большую часть продукции мы реализуем через оптовые продажи. Сотрудничаем с предпринимателями из Челябинска, Тюмени, Санкт-Петербурга. Но есть и розница: отправляем посылки через службу доставки. Очень часто люди, которые получили подарок с нашей продукцией, находят нас и заказывают что-то дополнительно. В частности, информация о нас есть на маркетплейсе «Свое Родное» Россельзозбанка.

На другие маркетплексы выходить не пробовали?

— Сейчас предпринимаем попытки выйти на «Озон» с вареньем, но пока мне сложно говорить о каких-то значимых результатах. Там достаточно большой ассортимент подобной продукции, высокая конкуренция. При этом в Екатеринбурге очень благодарная аудитория, вижу, что людям нравится мое варенье.

А как оцениваете конкуренцию среди производителей иван-чая в Свердловской области?

— У нас в регионе есть крупный производитель в Верхотурье, а также производства в Сысерти и Ревде. Мы часто встречаемся на ярмарках. Конечно, конкуренция между нами есть. Но рынок достаточно большой. Предполагаю, что коллеги пытаются найти своего потребителя в Москве, мы же туда не стремимся.

Растет ли в последнее время спрос на иван-чай и фермерскую продукцию, и, если растет, среди какой аудитории?

— Я бы не стала выделять какую-то особую категорию потребителей по возрастному или географическому признаку. Конечно, люди старшего поколения самостоятельно делают заготовки, заправки, варенье. Их этим не удивишь. Молодежь самостоятельно не готовит варенье, поэтому для них это необычное лакомство. Многие покупают продукцию, чтобы оформить необычные сборные подарки — варенье, заправки и горчица продаются в маленьких баночках. Так или иначе, спрос последние два года растет.

Если говорить о фермерской продукции в целом, мне кажется, что люди стали больше внимания уделять качеству продуктов, выбирать натуральное. Возможно, спрос на иван-чай и варенье тоже вырос по этой причине.

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