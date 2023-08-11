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Завтра в Екатеринбурге перекроют пр. Ленина

Завтра в Екатеринбурге перекроют пр. Ленина
Иллюстрация: ЯндексКарты

Автомобилистам придется искать способы объезда из-за Дня строителя, который в этом году будут праздновать в Историческом сквере, а не в парке Маяковского.

#НОВОСТИ

В субботу, 12 августа, в Екатеринбурге будет перекрыт проспект Ленина. Улицу закроют для проезда от ул. 8 Марта до ул. Пушкина, это связано с празднованием Дня строителя. В администрации города сообщили:

В связи с проведением Дня строителя будет ограничено движение транспорта на центральных улицах Екатеринбурга. Организаторы просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

В этом году День строителя будут праздновать в Историческом сквере, а не традиционно — в парке Маяковского. Вера Белоус, руководитель рабочей группы по проведению праздника, объяснила, что новое место проведения «позволит вместить больше желающих отметить праздник».

Для гостей выступят группа «Рефлекс» и Леонид Агутин.

Перекрытия центра Екатеринурга в августе по выходным будут практически еженедельными. Так, в конце июля и начале августа центр перекрывали из-за спортивных соревнований, впереди — Универсиада.

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Автор: Александра Клименко
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