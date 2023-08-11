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В Екатеринбурге установили бюсты Петра I и Екатерины I

В Екатеринбурге установили бюсты Петра I и Екатерины I
Иллюстрация: 300.екатеринбург.рф

Монументы, выполненные из трех пород гранита, появились в Историческом сквере города. Впервые памятники Петру и Екатерине были установлены в Екатеринбурге в 1887 г., но в революцию их уничтожили.

#300-ЛЕТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА#НОВОСТИ

В Историческом сквере Екатеринбурга торжественно открыли обновленные бюсты Петра I и Екатерины I. Между ними установлена бронзовая карта завода-крепости Екатеринбурга в первые годы его основания.

Красную ленту на церемонии открытия перерезали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, бывший глава, член Совфеда Аркадий Чернецкий и представители Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ. Они отметили, что сейчас «восстановлена память города».

Новые монументы выполнены из трех пород гранита: пьедесталы изготовлены из Южно-Султаевского гранита (красно-коричневого, с черными вкраплениями). Верхняя часть выполнена в светлом и среднем оттенках серого (Сибирский и Исетский серые граниты). По вечерам монументы будут подсвечивать.

Напомним изначально памятники были установлены в Екатеринбурге в 1887 г.: бронзовые бюсты Петра и Екатерины «хорошей итальянской работы» появились на городской плотине (там, где сегодня установлены бюсты Бажова и Мамина-Сибиряка) накануне Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки. Памятники были установлены на одинаковых мраморных постаментах с надписями «Императору Петру I, основателю горнозаводского дела на Урале» и «Императрице Екатерине I, основательнице города Екатеринбурга». Их окружала деревянная ограда, внутри были разбиты клумбы.

Памятники были уничтожены в 1917 г., на пьедестал бюста Петра I позже водрузили бюст Максима Горького и поместили в сквере на прибрежной части одноименной улицы. В 1992 г. бюст Петра I был воссоздан скульптором Геннадием Чехомовым, отлит из чугуна на Каслинском заводе и повторно установлен на старом постаменте во внутреннем дворе Музея архитектуры и промышленной техники. В 2013 г. в ходе реконструкции музея он был перенесен и установлен перед фасадом Большого выставочного зала в Историческом сквере.

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Автор: Александра Клименко
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