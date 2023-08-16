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Двор жилой экосистемы «Парк Столиц» признали одним их лучших в России

Двор жилой экосистемы «Парк Столиц» признали одним их лучших в России
Иллюстрация: Предоставлено «Атлас Девелопмент»

Проект застройщика «Атлас Девелопмент» получил награду в номинации «Лучшие малые архитектурные формы и арт-объекты дворового пространства» в федеральном градостроительном конкурсе ТОП ЖК-2023.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#АТЛАС ДЕВЕЛОПМЕНТ#ПАРК СТОЛИЦ#НОВОСТИ

В Москве подвели итоги летнего этапа федерального градостроительного конкурса ТОП ЖК-2023, который проводит Единый ресурс застройщиков ЕРЗ.РФ. Всего на конкурс от девелоперов со всей страны поступило 672 заявки в 12 номинациях. Награду в номинации «Лучшие малые архитектурные формы и арт-объекты дворового пространства» получил проект уральской компании «Атлас Девелопмент» — жилая экосистема «Парк Столиц».

Двор жилой экосистемы «Парк Столиц» признали одним их лучших в России 1

Как уже рассказывал DK.RU, закрытый двор стал изюминкой «Парка Столиц». Фактически это полноценный парк площадью 2 га с большим количеством зелени, дизайнерской лаундж-зоной и даже собственным водоемом с ручьем. Здесь можно будет заниматься спортом на открытом воздухе или проводить время с детьми на современных детских площадках.

Двор жилой экосистемы «Парк Столиц» признали одним их лучших в России 2

Проект развивается в соответствии с уникальным стандартом «Жилой экосистемы», которая состоит из семи элементов: это концептуальная архитектура, инфраструктура «all-in-one», здоровый образ жизни, двор для всех, «Умный дом», сервис для людей и безопасность. Всего в «Парке Столиц» будет десять секций, которые объединит общая пешеходная галерея с различными заведениями. Строительство двух секций — «Лондон» и «Милан» — уже завершено. Возводятся еще два дома — «Токио» и «Гонконг».

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Автор: Елизавета Порошина
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