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«Объединенная чайная компания» перезапускает чайный бренд, принадлежавший Unilever

«Объединенная чайная компания» перезапускает чайный бренд, принадлежавший Unilever
Иллюстрация: stiralkovich.ru

В портфеле Unilever «Беседа» была маркой низкого ценового сегмента — ее выпуск решили прекратить в 2010-х гг. Чайный бренд теперь принадлежит «ОЧК». Ей же, вероятно, перешли и другие активы Unilever.

#ПРОИЗВОДСТВО#ИСХОД#НОВОСТИ
«Объединенная чайная компания» («ОЧК»), выкупившая мощности бывшей чайной фабрики Unilever, приобрела входивший в ее портфель бренд «Беседа», пишет Forbes со ссылкой на газету «Коммерсант». Компания перезапустит эту марку: производство началось на этой неделе на заводе в Санкт-Петербурге. В торговых сетях продукция появится уже в сентябре. На первом этапе под брендом «Беседа» будет выпускаться черный чай в пакетиках, потом ассортимент будет расширится, отметил совладелец и гендиректор «ОЧК» Александр Конов
 
Чайная марка «Беседа» появилась на российском рынке в конце 1990-х годов. Вместе с Lipton и Brooke Bond она входила в портфель концерна Unilever. Выпуск «Беседы» прекратился в 2010-х годах. По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, в портфеле Unilever «Беседа» была скорее маркой низкого ценового сегмента. Новый владелец попытается занять этим брендом нишу, где присутствовал Lipton, считает эксперт.
 
Вероятно в рамках сделки к «ОЧК» перешли и активы компании Ekaterra (входила в Unilever, который в 2021 г. продал бизнес фонду CVC Capital Partners за €4,5 млрд). Она выпускала в России чай под марками Saito, Lipton и Brooke Bond на чаеразвесочной фабрике в Санкт-Петербурге. 1 августа 2022 г. компания приняла решение о прекращении бизнеса в России «из-за текущей операционной среды». Мощности Ekaterra позволяют занять почти 10% рынка. 
 
Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия сказал, что бренд «Беседа» остается узнаваемым, но выйти на прежние объемы будет сложно. По его словам, рынок чая — очень конкурентный. Он отличается высокой концентрацией: пять самых популярных марок занимают около 75% продаж.
 
Конъюнктуру для производителей осложняет рост себестоимости чая в условиях девальвации рубля и удорожания сырья. По данным NielsenIQ, за год (по май 2023 г.) продажи чая сократились на 5,8% в объеме и выросли на 8,7% в деньгах год к году. В общих денежных продажах горячих напитков чай занимает 35,2%, растворимый и натуральный кофе — 48,5% и 14% соответственно, какао — 2,3%.
 
Ранее DK.RU сообщал, что датский пивоваренный концерн Carlsberg хочет через суд вернуть контроль над компанией «Балтика» и продать российские активы.
 
Автор: Андрей Широков
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