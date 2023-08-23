Каждый второй банк из топ-30 в России поднял ставки по ипотеке

Крупные игроки увеличили проценты по жилищным займам до 13-14%. По прогнозам аналитиков, рост будет ощутим для заемщиков, поэтому спрос на ипотеку несколько снизится.

Каждый второй банк из топ-30 в России поднял ставки по ипотечным кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ до 12%. Теперь жилищные кредиты дают в среднем под 14%, и это второе повышение стоимости ипотеки за месяц, передает Forbes.

Ранее, после того как Банк России 21 июля повысил ключевую ставку на 1 п. п. (до 8,5%), крупные игроки увеличили проценты по жилищным займам на 0,5-1 п. п. (до 10-12%). С 22 августа условия по базовым программам на вторичное жилье и новостройки повысились на 2 п. п. — до 13,7% и 13,4%, сообщила изданию пресс-служба Сбербанка. В ВТБ рассказали, что с 21 августа банк увеличил базовую ставку по ипотеке на 2 п. п., и теперь проценты начинаются от 13,5% годовых.

Сейчас, по словам главы направления «Ипотека» сервиса «Сравни.ру» Дмитрия Сафронова, ставки подняли в том числе Альфа-банк, Газпромбанк, Росбанк, «Тинькофф», «ДОМ.РФ», «Открытие», Совкомбанк, «Уралсиб», АБ «Россия», «Санкт-Петербург», УБРиР, Абсолют Банк, ВТБ, «Ак Барс» и Сбербанк.

В Совкомбанке отметили, что с 17 августа повысили ставки по ипотеке по рыночным программам на 1,41 п. п., и теперь минимальный процент составит от 13,4% при первоначальном взносе от 15%. В Роскомбанке сообщили о повышении ставки на 1,5 п. п., в Абсолют Банке признали, что пересмотрели ставки согласно рыночным условиям.

По прогнозам аналитиков, дополнительные 2-2,5 п. п. будут ощутимы для заемщиков, поэтому спрос на ипотеку несколько снизится. Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Надежда Караваева отметила, что более негативными будут изменения для рыночных ипотечных предложений, тогда как госпрограммы продолжат поддерживать выдачу ипотеки на новостройки.

После повышения ключевой ставки обычно следует рост ипотечных ставок, что связано с финансовой моделью кредитования, рассказывал DK.RU.

До конца года стоимость «квадрата» первичного жилья в крупных городах может увеличиться на 5-7%. Россияне ожидают увеличения процента по ипотеке и стараются приобрести жилье до роста цен после резкого повышения ключевой ставки Центробанком (с 8,5% до 12% годовых) спрос на новостройки вырос до 50%, вместе с ним начали подниматься и цены — по ряду позиций уже на 3%.