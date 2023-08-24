Новый конкурент банкам? «Яндекс» вывел на рынок собственный финтех-сервис

Проценты по счету обещают выплачивать ежедневно, а не раз в месяц, что отличает сервис «Сейвы» от классических банковских продуктов. Хранить на счетах можно будет суммы до 10 млн руб.

«Яндекс» запустил накопительный финтех-сервис «Сейвы» с ежедневной выплатой процентов, сообщает Forbes. Первые три месяца после открытия счета процентная ставка будет 13% на остаток, впоследствии — 9%. Проценты по счету будут выплачиваться ежедневно, а не раз в месяц, что отличает сервис от классических банковских продуктов. У клиентов будет возможностью положить или забрать деньги в любой момент без комиссии и потери выплаченных процентов, а так же пополнить счет на любую сумму не ниже 1 рубля, обещают в компании.

Пополнять счета можно переводом с «Карты Плюса» Яндекс Банка или по реквизитам из любого банка, выводить — на «Карту Плюса» и с нее уже в другой банк через СБП, или переводом по реквизитам на счет в любом банке. Первыми пользоваться новым сервисом смогут активные пользователи «Карты Плюса». Доступ к сервису будет открываться постепенно, начиная с 24 августа.

Это первый сервис в линейке «Сейвов», в будущем «Яндекс» намерен предложить и другие продукты для накоплений, — говорится в заявлении компании.

Пользователи смогут открыть до 10 счетов, на которых можно хранить до 10 млн руб. Отдельно отмечается, что накопления на «Сейвах» будут защищены Агентством по страхованию вкладов.

В 2002 г. «Яндекс» запустил сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги», 10 лет спустя получил у Банка России лицензию небанковской кредитной организацией для платежного сервиса. В 2012 г. Сбербанк купил у «Яндекса» 75% минус 1 акция сервиса, в 2020-м выкупил оставшуюся долю. В том же году «Яндекс» попытался выйти на финтех-рынок через приобретение Тинькофф Банк, но сделка развалилась.

Весной 2021 г. «Яндекс» заключил соглашение о покупке банка «Акрополь», сумма сделки составила 1,1 млрд руб. В сентябре того же года «Акрополь» сменил название на Яндекс Банк. В марте этого года ЦБ аннулировал лицензию Яндекс Банка на осуществление брокерской деятельности. В мае регулятор аннулировал лицензию банка на депозитарную деятельность, также по просьбе самого Яндекс Банка. В обоих случаях компания объяснила решение об отказе от лицензии тем, что сейчас эти направления не являются приоритетными.

Между тем, как стало известно в начале недели, команда бывших топ-менеджеров IKEA займется выпуском мебели для «Яндекс Маркета». Производство сосредоточится на базе российских фабрик, но также компания будет сотрудничать и с производителями из Беларуси и Китая, сообщал DK.RU.

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