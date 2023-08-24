Австрийские Raiffeisen Bank и UNIQA Group продают российские активы

Страховая компания «Райффайзен Жизнь» может перейти к российскому страховщику «Ренессанс Жизнь». «Это означает, что мы уходим из России», — заявляют её владельцы.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) продает 25% в своей дочерней компании в России — страховой компании «Райффайзен Жизнь», пишет Коммерсант. Также свою 75%-ную долю в Raiffeisen Life продает австрийская страховая компания UNIQA Insurance Group.

Член правления UNIQA Вольфганг Киндл отметил, что компания практически прекратила новые бизнес-операции в России, а также отказалась от дальнейших инвестиций:

Работая вместе с нашим партнером Raiffeisenbank, в прошлом году мы рассмотрели все доступные варианты. Сейчас мы делаем последний логический шаг, продавая нашу российскую дочернюю компанию, на долю которой приходится менее 1% выручки группы и, следовательно, она играет незначительную роль в нашем портфеле. Это означает, что мы уходим из России.

Согласно сообщению компании, RBI и UNIQA достигли договоренности о продаже своих долей в «Райффайзен Жизнь» российской страховой компании «Ренессанс Жизнь». Сделка еще должна получить официальное одобрение.

В пресс-службе «Ренессанс Жизнь» сообщили Frank Media, что им «интересны приобретения компаний на российском страховом рынке, которые создают дополнительную стоимость для наших акционеров». Сумма сделки не уточняется.

По итогам второго квартала 2023 г. российский бизнес Raiffeisen Bank International (RBI) увеличил чистую прибыль на 28%, рассказывал DK.RU. Показатель вырос до €384 млн. Однако основные доходы дочерних компаний RBI в России сократились на 30% квартал к кварталу, до €631 млн.

В марте Европейский центробанк потребовал от RBI закрыть свой бизнес в России. Группа пообещала урезать деловую активность в стране и заявила о планах продать российское подразделение. В начале августа глава RBI Йоханн Штробль заявил об изменении сроков ухода из России. Выделение локального бизнеса перенесли на декабрь. Ранее речь шла о конце сентября.

По словам главы австрийская группы, сейчас она находится на этапе «неформального исследования возможности одобрения» российскими властями решения компании.