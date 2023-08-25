Три цементных завода и управляющую компанию немецкого миллиардера изымают в пользу России

В ходатайстве Генпрокуратуры говорится, что HeidelbergCement зарегистрирована на территории другой страны и может заниматься созданием искусственного дефицита своей продукции на рынке.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал 100% акций четырех российских компаний группы HeidelbergCement немецкого миллиардера Людвига Меркле — «ХайдельбергЦемент Рус», Сланцевского цементного завода «Цесла», «Сырьевой компании» и ОАО «Гурово-Бетон», пишет Forbes. Арест наложен в качестве обеспечительной меры по ходатайству Генпрокуратуры. Она подала иск об истребовании акций этих компаний в пользу государства.

HeidelbergCement Central Europe East Holding зарегистрирована на территории другой страны и «может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке», говорится в ходатайстве Генпрокуратуры об обеспечительных мерах.

В иске Генпрокуратура потребовала изъять в пользу Российской Федерации 100% долей «ХайдельбергЦемент Рус», 277 369 обыкновенных акций АО «Сырьевая компания», 55 539 акций АО «Сланцевый цементный завод «Цесла», в пользу Тульской области — 100% акций ОАО «Гурово-Бетон», то есть будут изъяты три цементных завода, принадлежащие Меркле.

Генпрокуратура также истребовала у Сергея Бондарева четыре акции завода «Цесла» и одну акцию того же завода — у Людмилы, Евгения, Оксаны Порозовых (владеют ей в равных долях). Ответчиками по иску выступают HeidelbergCement Central Europe East Holding (владелец «ХайдельбергЦемент Рус», совладелец «Гурово-Бетон» (50% акций) и завода «Цесла») и «ХайдельбергЦемент Рус» (владелец «Сырьевой компании» и совладелец «Гурово-Бетон» (50%).

Суд принял иск к производству 8 августа и назначил первое заседание по делу на 25 августа. По ходатайству Генпрокуратуры он запретил вносить изменения в реестры акционеров перечисленных компаний.

Людвиг Меркле — владелец компании Merckle Group. Он унаследовал ее от своего отца, промышленника Адольфа Меркле. Состояние Меркле на 2023 г. составляет $6,2 млрд, он занимает 430-е место в списке богатейших миллиардеров мира по версии Forbes. В списке богатейших бизнесменов Германии он на 21-м месте. «ХайдельбергЦемент Рус» поставляет цемент, щебень и минеральный порошок и управляет тремя цементными заводами суммарной мощностью 4,6 млн т.

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