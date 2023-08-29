«20 лет я мариновала эту поездку. И — ни грамма разочарования!» — Тамара Краснова

Далеко не все знают, что близ Калуги есть уникальные места — рай для творческих людей Никола-Ленивец и удивительный бизнес, построенный иностранцем, в деревне Торкотино. Что там можно увидеть?

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России стали обращать внимание на города и интересные локации внутри страны. Причем, если с туристическими центрами вроде Казани или Тобольска все понятно, то небольшие города и их окрестности остаются без внимания. И зря. Как правило, они часто находятся в транспортной доступности, дорога обходится дешево, а впечатлений можно получить массу.

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?». Сегодня мы расскажем об окрестностях Калуги.

Тамара Краснова, екатеринбургский художник:

— Почти 20 лет тому назад я услышала про Никола-Ленивец и решила, что мне нужно обязательно там побывать. Время шло, а Вселенский разум и Бобур так и стояли в туманных полях Подмосковья, в то время как я бывала совсем в других местах…

И вот понеслось: сначала карантин, потом СВО, после — доллар по сто рублей за бумажку. Другие места внезапно стали заметно менее манящими — путешествовать с суровыми ограничениями в средствах (с обязательной пересадкой в каком-нибудь Стамбуле и, возможно, без работающих банковских карт) — удовольствие для школоты и студентов, и я уже старовата для такого. Почему бы и не Калуга, подумала я?

«Чо за Никола-Ленивец?» — логичный вопрос от нормального человека. Ответ: это магическое место, где вот уже более 20 лет затейливые художники и рукастые трудолюбивые волонтеры создают шедевры из говна и палок (на самом деле — сложные и технологичные конструкции из дерева на металлическом каркасе) — ландшафтные инсталляции. Абсолютно фотогеничное место — нямка для любителей запрещенной соцсети. Художникам и прочим творческим натурам туда тоже надо — поскольку место намоленное и навлекает бескомпромиссное нестерпимое вдохновение.

Справка DK.RU Никола-Ленивец — самый большой арт-парк Европы вокруг крохотной деревни в Калужской области. Здесь прямо под открытым небом развернулась коллекция произведений современного искусства и архитектуры. В создании объектов участвовали как художники и архитекторы международного уровня, так и местные жители. Идеолог проекта — художник Николай Полисский. Территория арт-парка — 650 гектаров земли, открытой для творческих экспериментов и поиска нестандартных решений в разных областях — от искусства до экофермерства.

Чтобы добраться до Никола-Ленивца из Екатеринбурга, необходимо долететь до Москвы, оттуда доехать поездом или машиной до Калуги, а дальше на электричке плюс такси (или просто на такси, или на арендном авто) доехать до места. Звучит геморройно. И в целом так оно и есть.

Сильно скрашивает историю наличие приличных и недорогих гостиниц в Калуге. От себя сердечно порекомендую калужский «Шератон» — по оснащенности и уровню сервиса он уделывает любой из московских отелей сети, а ценник — как у нас в какой-нибудь задрипанной гостишке с неблагозвучным названием…

Добавим к хорошим гостиницам приличные рестораны (Osteria, Чача, Proitalia и много еще), огромное количество кофеен с превосходным кофе и восхитительными (sic!) десертами (мой фаворит — кондитерская Tartalette), бодрые сервисы по аренде автомобилей (автопрокат КарРент40) — и получим приятное путешествие.

Еще в Калуге есть огромный музей истории космонавтики имени Циолковского, с богатством экспонатов почище московского музея космонавтики на ВДНХ.

Но я его не рекомендую: экспозиции сделаны в худших традициях советских музеев в стиле «руками не трогать!», очень неинформативно, неинтерактивно, мертво и бездушно. Возможно, это только мое личное мнение. Снаружи музея мне понравилось больше, чем внутри.

Возвращаясь к Никола-Ленивцу, добавлю: помимо полностью заряженного телефона с хорошей камерой (а лучше нормального фотоаппарата), нужно взять с собой резиновые сапоги: на территории деревни и окрестностей полно змей, в том числе и гадюк — своими глазами видела. К тому же после дождя (а он бывает, поверьте) все дорожки превращаются в непролазную грязь. Так что сапоги нужны.

Я немного напрягалась, потому что долгожданные события имеют дурное свойство крепко разочаровывать — а поездка в Никола-Ленивец мариновалась мною аж двадцать лет. Но нет — ни грамма разочарования, я охотно осмотрела все арт-объекты, оценила их смысловую насыщенность и иронию, эстетическое совершенство, идеальную вписанность в ландшафт и смело заявляю: это одно из самых красивых и чарующих мест, что я видела в жизни.

Помимо Никола-Ленивца, я побывала еще в одной деревне близ Калуги — Торкотино. Туда меня занесла моя любовь к сидру. В Шератоне я увидела бутылку сидра Циолковский на витрине и посмотрела в интернете, что за производитель делает такую прелесть.

Оказалось, что это сидрерия Аблъко, и туда можно запросто съездить на экскурсию — посмотреть, как делают сидр, пожить в небольшом домике, проникнуться духом органического земледелия и прочего такого. Так как машину я уже все равно взяла в аренду, решила сгонять еще и в Торкотино. Сразу скажу — это единственный способ нормально и комфортно добраться.

Производство сидра держит чех по имени Ян. Который героически поселился в России дюжину лет назад и намерен жить здесь и дальше. Ян крутой рассказчик и хороший управленец: за четыре года он превратил кусок брошенной земли с разваливающимися коровниками в современное органическое производство настоящего русского (!) сидра. Как он сам говорит: раз это в России, то это не будет сидр французского стиля или испанского, но будет русский сидр.

Помимо экскурсии на производство и дегустации сидра, Ян кормит гостей домашним ужином (завтраком/обедом — чем хотите) из продуктов собственного хозяйства. А если остаться переночевать, то можно увидеть потрясающее звездное небо — светового загрязнения нет и в помине. Говорят, рядом есть еще отличный пляж и возможности для рыбалки, но я не проверяла.

Что привезти из Калуги. Традиционно калужским сувениром являются местные пряники. Пряники, правда, вкусные, но сказать, что прям что-то особенное — нет. Еще предлагается куча сувенирки космической тематики, но это хлам как по мне. Разве что футболку с улыбающимся Гагариным можно купить. Везти сидр — можно, но хлопотно. Так что фоточки из Никола-Ленивца и бесценные воспоминания — лучшие сувениры.

Фото предоставлено Татьяной Красновой

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>>> «Поездки по России — это офигительно комфортно. Куда комфортнее дикой (sic!) Европы»

>>> Настоящие избы крестьян и дома купцов. Где погрузиться в историю с головой

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