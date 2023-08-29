МУГИСО пошло против деревни смурфиков на Уктусе

Министрество намерено расторгнуть договор аренды земельного участка с компанией «Баден-Баден», на котором та анонсировала строительство блочных домиков.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области намерено через суд добиться расторжения договора аренды четырех гектаров земли в Уктусском лесопарке. На том месте компания «Баден-Баден» анонсировала строительство тематической деревни из блочных домиков, сообщает 66.RU.

О планах стало известно из ответа МУГИСО на запрос депутата свердловского Заксобрания Александра Ивачева. В своих соцсетях он опубликовал скан документа.

«С учетом поступившей информации… установлено, что указанный земельный участок для ведения рекреационной деятельности без права возведения объектов капитального строительства, а также отдыха не используется… Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, создание и уход за городскими лесами, а также обустройство мест отдыха в них не осуществляется», — сказано в документе.

Чиновники отправили арендатору уведомление, где говорится о недопустимости возведения капитальных объектов, но никакой реакции не дождались. Поэтому МУГИСО готовит иск в суд для досрочного расторжения договора аренды.

В ответе на запрос 66.RU областные чиновники рассказали, что свердловское правительство следит за исполнением арендаторами земельных участков обязательств по договорам аренды.

«Мингосимуществом установлено, что указанный участок не используется по назначению, арендатор не отвечает на запросы министерства. В связи с этим принимаются меры к привлечению арендатора к предусмотренной условиями договора ответственности», — сообщили в МУГИСО и добавили, что территория, о которой идет речь, не относится к категории лесов и не входит в состав лесопарка.

Бизнесмены из упомянутой выше организации взяли лес в центре парка в аренду на 50 лет с целью построить там апартаменты на продажу и развлекательный центр. Для того чтобы реализовать эту идею, им потребовалось проложить к участку дорогу и вырубить ещё часть лесопарка. Тогда-то о планах бизнесменов и стало известно широкой общественности. Вместе с местными жителями мы провели в защиту Уктуса несколько собраний и большое шествие, в котором приняли участие несколько сотен человек, — комментирует ситуацию на своей странице во ВКонтакте Александр Ивачев.

Напомним, что «Баден-Баден» получил в аренду данный участок земли в результате общественных слушаний. Горожане одобрили застройку территории около термального комплекса «Баден-Баден» на Уктусе. Изменения поддержали 56 человек, один участник высказался против.

По мнению противника идеи, стройка на этой территории приведет к ослаблению защитной функции лесов, утрате биоразнообразия, нарушению путей миграции животных. В мэрии ответили, что участок относится к категории земель населенных пунктов, не входит в состав защитных лесов и не попадает в границы особо охраняемых природных территорий.

«Проект, который сегодня реализован на Уктусе, на мой взгляд, нужный для жителей и гостей города. У инвестора нет цели вырубить лес и все застроить. Я видел проект: он хочет грамотно вписать объекты в природную среду и при этом навести порядок в лесном фонде. Дороги будут отремонтированы. Я не вижу никаких неудобств для местных жителей», — мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выступил в защиту данного проекта.

Ранее, напомним, стало известно, что Baden Family откроет в Сысерти термальный комплекс с ресторанами. Термальный комплекс, апартаменты и кафе должны открыться в Сысерти в 2025 г., в ходе работ также облагородят пляж на акватории пруда.

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