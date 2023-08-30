«Научить петь можно любого». Как развивать талант ребенка, не перегибая палку

Что требуется от родителей, когда сын или дочь увлеклись музыкой, рисованием, спортом? Проявлять амбиции строго дозированно, поддерживать не перехваливая и избегать трагизма.

Водить ребенка в десяток разных кружков, спортивных секций и школ искусств или дать ему свободное время и возможность «насладиться детством»? Что делать, если талант первоклассника к музыке или рисованию виден даже невооруженным глазом? Как родителям помочь ребенку расти в выбранном направлении, при этом не перегибая палку?

Светлана Митрофанова, генеральный продюсер Музыкального образовательного форума Леонида Агутина и учредитель школы «Муха Music», рассказала в эфире «Радиошколы» о том, как же развивать таланты ребенка без лишних травм — и детей, и родителей. DK.RU выбрал из интервью эксперта главное.

Талантливые дети — кто они?

— Все дети талантливы, просто в разных сферах. При этом все они разные: иногда яркого ребенка видно с первых секунд, иногда для того чтобы понять его, нужно тщательно присмотреться. В нашу школу приходили даже дети, которые не умели хлопать в такт музыке. В этом случае многое определяет трудолюбие. Дети, которые на самом деле поставили перед собой цель развиваться в чем-то, на самом деле могут достигнуть многого, даже если изначально как будто не имели особого таланта в этой сфере.

В нашей стране всегда любили отделять одних талантливых детей от других: тут у нас только актеры, там — музыканты. Я считаю, что это неверный подход, потому что любого ребенка нужно развивать разносторонне. Многие дети занимаются вокалом, а также могут прекрасно сниматься в кино и играть на каких-то инструментах. Здорово, когда дети, занимающиеся разным, общаются друг с другом, обмениваются опытом, вдохновляют друг друга. Им нужна такая творческая среда, вадь в творчестве рождается новое творчество.

Талант — это прекрасно, но очень важно его развивать. Если мы говорим о музыке, ребенку нужно быть музыкально образованным, чтобы строить музыкальную карьеру и формировать собственный музыкальный вкус.

Скажу честно: научить петь можно любого. Голос — мышца, которую можно натренировать, но для того чтобы расти в этой сфере, нужно иметь тонкий музыкальный вкус. Поэтому, пожалуйста, учите детей слушать много разной музыки, чтобы они имели музыкальное образование. Музыка складывается не только из сольфеджио.

Некоторые взрослые люди любят рассуждать о том, в каком возрасте ребенка нужно отдавать в музыкальную школу. Есть те, кто отправляет в музыкалку малышей 2-4 лет, но до 5-6 лет это все равно будет только история про умение чувствовать ритм. В столь маленьком возрасте у ребенка априори нет голоса, еще не сформированы мышцы, на которые он мог бы опереться. Однако если ребенок хорошо подкован ритмически и музыкально образован, даже в четыре года он будет попадать в ноты и чисто петь. Поэтому, конечно, не с двух, но с четырех лет — вполне можно отправляться в музыку. А дальше или талант, или трудолюбие, или интерес, или все вместе даст какие-то плоды.

Амбиции родителей

Многое в развитии ребенка, хоть талантливого, хоть не особо одаренного, зависит от поведения родителей. Есть хорошие амбиции родителей и есть плохие.

Плохие — когда родитель перегибает палку в творческом развитии чада и воспринимает как трагедию то, что ребенок не занял на конкурсе первое место. У меня много примеров, когда такие нездоровые амбиции и охота за дипломами и золотыми медалями просто уничтожали детей. В итоге к определенному возрасту это ученики с потухшими глазами, которым уже все равно, что с ними происходит.

Конечно, когда ребенок загорается и начинает чем-то всерьез интересоваться, родителям нужно поддержать его. Иногда это сложно. Когда родители говорят: «Мы сходим с ума: он постоянно поет», их можно понять. Как и ребенка — ему нужна среда для развития.

Миссия родителя — вовремя возить на занятия, помогать переодеваться для них, если нужно, сидеть в гримерках, ходить на выступления, оказывать посильную помощь в достижении цели и реализации мечты. Но ни в коем случае не пихать в музыку или любое другое направление насильно.

Я очень горжусь тем, что во время музыкальных премий мы видим среди артистов наших учеников. Но также есть много детей, которые в итоге ушли в околотворческие профессии, а не в саму музыку.

Интересно то, что некоторые яркие дети, за которых родители бились изо всех сил, возили на все конкурсы, в итоге отошли от творчества совсем. Это, скорее всего, о том, что родители где-то перегнули палку, и дети просто расхотели заниматься тем, что раньше их по-настоящему интересовало и приносило удовольствие. В детстве этого было настолько много, что с взрослением стало ненужной и неприятной рутиной.

Реакция на неудачи

У любого есть эго и стремления, в том числе у детей. Поэтому когда они расстраиваются из-за какого-то провала, это нормально. Даже если в семье нет культа достигаторства и родители не ругают за каждую мелкую неудачу, дети все равно огорчаются, если у них что-то выходит хуже, чем у других. Но то, насколько сильно это огорчение, чаще всего зависит от родителей.

Маленький ребенок поплачет и чаще всего сразу забудет о неудаче. Но есть родители, которые всем своим видом начинают показывать ребенку, что жизнь просто кончена, если у него что-то не получилось: «Что нам теперь делать? Кошмар!». Когда это мусолится бесконечно, ребенок погружается в этот трагизм.

Ребенка, сколько бы лет ему ни было, при неудаче важно в первую очередь поддержать. Сказать: «Послушай, ты принял участие в конкурсе. Ты уже победитель. Ты вышел и спел. Оценили это или нет — неважно. Ты показал себя. Это просто один из этапов, ступенька к тому, чтобы быть лучше». Здесь главное также не преувеличивать, не обманывать и не перехваливать ребенка, если он сделал что-то на самом деле плохо. Важно сначала поддержать, а потом аккуратно подсветить проблемы, дать адекватную обратную связь.

Детского шоу-бизнеса в России нет

К сожалению, многие родители считают, что если их ребенок попал на телевидение, то жизнь уже удалась. Увы, это не так.

«Мы хотим на «Голос», — говорят родители. Хорошо, а дальше что? У нас почти нет артистов, которые смогли сохранить популярность после детских телевизионных проектов. Дело в том, что дети растут, а в нашей стране нет системы, при которой взрослеющему ребенку помогали бы стать профессиональным артистом. Его воспринимают как талантливого ребенка, а вырастет ли он в профессионального музыканта — это другой вопрос.

Материал подготовлен на основе записи эфира программы «Радиошкола».

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