ФАС оставила в силе контракт на обновление набережной Исети

Участок от ул. Куйбышева до ул. Декабристов должен быть обновлен к ноябрю 2025 г. Там появятся велодорожка, освещение, инфраструктура для инвалидов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала необоснованной жалобу московской компании «Лидер» и не отменила итоги конкурса на благоустройство набережной Исети, от ул. Куйбышева до ул. Декабристов. Напомним, ранее конкурс выиграло «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР).

В решении ФАС сказано, что виды работ, которые перечислены в документе, опубликованном на сайте госзакупок, сопоставимы с предметом закупки, а действия заказчика не противоречат требованиям закона о контрактной системе.

Заявителем на заседание комиссии явка представителей не обеспечена, а также не представлено документов и сведений, подтверждающих обоснованность довода жалобы. На основании изложенного комиссия решила признать жалобу ООО «Лидер» необоснованной, — резюмировала ФАС.

Ранее компания «Лидер» заявила, что управление капстроительства нарушило порядок осуществления закупки и ненадлежащим образом установило порядок оценки заявок на участие в конкурсе. Участвовала ли московская компания в этом конкурсе — неизвестно, пишет РБК Екатеринбург.

Набережную Исети от ул. Куйбышева до ул. Декабристов должны обновить к осени 2025 г. Там укрепят берег, уложат тротуарную плитку, оборудуют велодорожки, обустроят инфраструктуру для инвалидов и установят освещение.

Напомним, ранее стало известно, что компании хоккеиста Павла Дацюка разрешили изменить берег и дно Исети ради гостиницы. Минприроды Свердловской области выдало разрешение на изменение берега и дна Исети в районе пересечения ул. Декабристов — Розы Люксембург. Рядом с набережной компания ООО «Радиус Девелопмент» (50% принадлежит хоккеисту Павлу Дацюку, 50% — Александру Трунтаеву) планирует возвести гостиницу.

О выдаче разрешения сообщило Уральское управление Росприроднадзора в ответ на запрос гендиректора «Сада Нурова» Алены Цорик. Детали будущих изменений берега и дна реки в документе не уточняются. Разрешение было выдано 15 августа 2023 г. Работы же на участке ведутся с конца июля 2023 г.

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