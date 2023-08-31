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Амнистии не будет: участие в СВО не поможет Алексею Пьянкову и Евгению Тетерину

Алексей Пьянков
Алексей Пьянков. Иллюстрация: архив DK.RU

Правительство РФ не поддержало законопроект Челябинского законодательного собрания, в котором предлагалось закрывать уголовные дела граждан, добровольно отправившихся на СВО.

#СВО#НОВОСТИ

Весной депутаты Законодательного собрание Челябинской области направили в Государственную думу РФ предложение о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс России. Суть обращения заключалась в освобождении от уголовного преследования лиц, которые совершили преступления небольшой или средней тяжести и готовы поступить на военную службу и отправиться в зону СВО.

Однако комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности пришла к выводу, что проект не учитывает необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением. И это создает риск нарушения законных интересов потерпевших, сообщает ЕАН.

Таким образом, гражданам, в том числе бывшим чиновникам, уехавшим в зону проведения СВО после возникновения проблем с законом, пока не стоит рассчитывать на амнистию.

Напомним, что экс-глава Мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков отправился на СВО перед началом судебных слушаний. Ему предъявлены обвинения в совершении пяти преступлений: четырех эпизодов по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного по статье о присвоении и растрате средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

На СВО отбыл и председатель регионального отделения Союза десантников России Евгений Тетерин (в качестве представителя омбудсмена Татьяны Мерзляковой). Он проходит обвиняемым по трем эпизодам по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

В июне 2023 г. депутат думы МО Алапаевское Илья Чиж записался добровольцем в ЧВК «Вагнер» и уехал в зону боевых действий. Он был признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 11 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и приговорен к двум годам колонии общего режима. Депутат в суд на приговор не явился и был объявлен в розыск.

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Автор: Виктория Говорковская
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