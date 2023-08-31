Дело о банкротстве Малика Гайсина прекращено

Свердловский Арбитраж признал заявление о банкротстве, поданное предпринимателем Дмитрием Светлолобовым, необоснованным. Однако обязал ответчика возместить истцу судебные расходы.

В мае 2023 г. предприниматель Дмитрий Светлолобов (занимается производством штукатурных работ) подал иск о банкротстве бизнесмена, экс-депутата Госдумы Малика Гайсина из-за долга в 520 тыс. руб. И попросил принять обеспечительные меры в отношении его имущества. Рассмотрение заявления о банкротстве было запланировано на 3 августа.

Арбитражный суд Свердловской области признал заявление Дмитрия Светлолобова необоснованным и производство по делу о банкротстве прекратил. Это следует из резолютивной части определения от 29 августа 2023 г., размещенной на сайте суда.

В связи с этим был снят арест с 520 тыс. руб., находящихся на счету Малика Гайсина в банке «Вятич». Однако суд решил взыскать с бизнесмена в пользу ИП Светлолобова Дмитрия Юрьевича судебные расходы в размере 3,3 тыс. руб.

Напомним, что Малик Гайсин находится под следствием по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. По версии Генпрокуратуры, Гайсин управлял заводом «Исеть», будучи депутатом Госдумы (с 1995 по 1999 гг.), что запрещено законом, и использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода. Он якобы выдал займы подконтрольным компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Бизнесмена отправили под домашний арест, его имущество, в том числе завод «Исеть», стремительно изъяли в пользу государства.

В августе Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства активов Малика Гайсина — акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М».

«Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния», — отмечалось в сообщении Генпрокуратуры.

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