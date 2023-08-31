ЦБ собирается пустить иностранных инвесторов. Счета иностранцев могут разблокировать

Стоит ли разблокировать счета типа «С»? Решение вопроса затягивается из-за рисков того, что через «дружественные депозитарии» на российский рынок могут прийти «недружественные инвесторы».

Банк России работает над механизмами разблокировки счетов депо иностранных номинальных держателей, чтобы упростить допуск на российский рынок иностранных инвесторов, рассказали РБК три источника на финансовом рынке. Из-за того что иностранные депозитарии «заперты» в счетах типа «С», дружественные инвесторы не могут работать на российском рынке через них, а перед Банком России стоит задача привлечь на него нерезидентов.

Дружественные инвесторы, чьи счета были полностью заблокированы после начала военной операции на Украине и ввода санкций, уже почти год имеют доступ к российскому рынку. Они могут работать на срочном рынке и рынке облигаций, а также совершать сделки с российскими акциями, за исключением бумаг стратегических и ряда иных предприятий. Но для этого нерезидент должен быть клиентом локального участника финансового рынка (брокера, управляющей компании, банка). При этом последнему нужно идентифицировать такого клиента (если речь о частном инвесторе) или контролирующих его лиц (если речь об институциональном инвесторе) перед допуском к торгам:

Такой запрос есть от участников рынка, и ЦБ с ним работает. Этот вопрос обсуждается с ЦБ, хотя каких-то конкретных решений, как именно можно было снять режим счетов «С», пока нет.

На трудности с доступом дружественных иностранцев на российский рынок ранее обратил внимание директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. Эксперт также подчеркнул, что сейчас стоит задача упростить доступ «дружественных» нерезидентов на российский рынок. Но для этого, по его словам, нужно «изменение регуляторного ландшафта»:

Доля инвесторов-нерезидентов из дружественных стран в торгах акциями на Мосбирже очень мала, поскольку режим счетов «С» распространяется не только на «недружественных» нерезидентов, он распространяется и на иностранных номинальных держателей. Даже иностранные депозитарии дружественных юрисдикций и инвесторы, которые хотят прийти на российский рынок, делать этого сейчас не могут, поскольку режим счетов «С» этого не предполагает.

Возможность работать через местного брокера, например, «Финам» и «БКС Мир инвестиций», у дружественных иностранцев есть, но это не позволяет им автоматически разморозить ранее заблокированные активы, которые учитывались и учитываются через иностранных депозитариев. «Финам» специализируется на работе с розничными инвесторами, в частности из Белоруссии, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, отметил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. «И сейчас мы фиксируем большой интерес со стороны граждан этих стран по открытию брокерский счетов, они активно заводят средства», — добавил он.

Леснов рассчитывает, что после корректировки регулирования можно ожидать притока иностранцев на российский рынок. В первую очередь нужна правовая база, которая позволит нерезидентам безопасно инвестировать в России, а для этого необходимо внести достаточно много изменений в нормативные документы. Помимо регуляторных изменений для привлечения на российский рынок нерезидентов напрямую необходимы инфраструктурные проекты на территории дружественных стран, содействующие повышению ликвидности внутри страны.

«БКС Мир инвестиций» работает с институциональными клиентами без номинального держания, сообщил руководитель департамента интернет-брокера Игорь Пимонов. Такие институциональные инвесторы не учитывают ничьи права и не имеют нижестоящих клиентов.

Решение вопроса затягивается и из-за рисков того, что через дружественные депозитарии на российский рынок могут прийти недружественные инвесторы, которые могут распродавать бумаги, а это приведет к коррекции рынка. Распродавать российские бумаги могут и сами дружественные нерезиденты, что также может беспокоить регулятора и откладывать принятие решения по разблокировке дружественных депозитариев.

До 2022 г. иностранцы активно инвестировали в российский рынок, в основном это были нерезиденты из недружественных стран. На сентябрь прошлого года доля акций российских компаний, находящихся в свободном обращении, составляет 38%, из которых около 28% приходится на нерезидентов из недружественных стран, а 10% — на дружественных нерезидентов. В Обзоре рисков финансовых рынков за июль 2023 г. Банк России указывал на существенные продажи бумаг с их стороны. «Наибольшие объемы продаж акций на Московской бирже осуществляли нерезиденты из дружественных стран — за месяц на 10,4 млрд руб. Доля продаж нерезидентов относительно общего объема нетто-продаж превысила 75% и стала максимальной с февраля 2022 года», — констатировал ЦБ.

Власти придумали, как разблокировать 100 млрд руб. из замороженных в ЕС и США активов, рассказывал DK.RU. Суть схемы заключается в том, что иностранцы смогут приобрести у российских инвесторов заблокированные зарубежные бумаги за счет денег со счетов типа С. Это, в первую очередь, частные инвесторы. По оценке ЦБ, за рубежом заблокированы активы российских частных инвесторов и организаций на общую сумму 5,7 трлн руб. На активы физических лиц приходится порядка 20% от этой суммы.

Владимир Путин легализовал оперативную блокировку имущества иностранных компаний. В августе президент РФ подписал поправки в закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Жизненно важные для иностранного бизнеса решения будет приниматься лично президентом России. Соблюдение ограничений возлагается на банки и прочие финансовые организации.