В Екатеринбург съедутся активные подростки из ста стран мира

Гостей будут принимать 30 городов России. Участие в нем должны принять порядка 20 тыс. подростков. Время проведения — первая половина марта 2024 г.

Всемирный фестиваль молодежи, запланированный на две первые недели весны, с 1 по 7 марта пройдет в Сочи, а с 10 по 17 в других городах России, в том числе в Екатеринбурге. Губернатор Евгений Куйвашев создал оргкомитет по его подготовке и проведению, сообщает Департамент информационной политики губернатора.

В комитет вошел 31 человек, среди которых вице-губернатор Олег Чемезов, заместитель губернатора Павел Креков и министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

На фестиваль приедут 20 тыс. подростков, которые развивают бизнес, медиа, образование, науку, культуру, спорт и волонтерство. Участниками станут учащиеся от 14 до 17 лет из 100 стран.

Напомним, что в Екатеринбурге завершилась «Универсиада.2.0». Соревнования стартовали 19 августа — за это время здесь разыграли 197 комплектов наград по 14 летним видам спорта. В состязаниях участвовали спортсмены из 281 вуза 36 стран мира. В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что по количеству завоеванных золотых медалей в общем зачете первое место заняла Россия, второе — Китай, третье — Бразилия.

Напомним также, что ближайшее масштабное мероприятие в Екатеринбурге — всероссийский фестиваль «Реальный театр». Он пройдет с 4 по 14 сентября в екатеринбургском ТЮЗе.

Во время фестиваля в семи театрах Екатеринбурга организовано 20 показов 15 спектаклей от местных коллективов, а также театралов из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Йошкар-Олы и Челябинска.

Кроме того, в Литературном квартале Екатеринбурга пройдут дни поэта Бориса Рыжего, они посвящены дню рождения поэта, который празднуется 8 сентября.

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